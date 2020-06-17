Huawei учредил в Эстонии дочернее предприятие

Влада Некрасова

Китайский телекоммуникационный концерн Huawei зарегистрировал в Эстонии дочернюю фирму Huawei Technologies Eesti. Данная фирма намерена в качестве местного предприятия осуществлять поставки бытовой электроники и телекоммуникационного оборудования, пишет err.ee.

«Зарегистрированная в организационно-правовой форме коммерческого товарищества компания с акционерным капиталом 300 000 евро возьмет на себя всю прежнюю деятельность китайского телекоммуникационного гиганта в Эстонии. Мы рассчитываем нарастить все бизнес-сегменты Huawei, и, учитывая долгосрочные ожидания акционеров, лучше всего сможем это сделать в качестве эстонской фирмы», — сказал гендиректор Huawei Technologies Eesti Чан Бинь.

Он отметил, что деловые операции Huawei в Эстонии последние 12 лет управлялись из соседних государств, однако, по мнению руководства концерна, прогнозируемое развитие эстонского рынка даст дополнительный толчок этому бизнесу.

«Huawei намерен вместе с эстонскими университетами и инженерами внести вклад в развитие как инфотехнологий, так и информационного общества, — сказал Бинь. — Мы предлагаем эстонским студентам ИТ-специальностей новый опыт в рамках программы Seeds of Future, позволяющей им учиться в штаб-квартире Huawei в Шэньчжэне и в научном центре в Пекине».

Китайский концерн Huawei Technologies производит телекоммуникационное оборудование, бытовую электронику и мобильные телефоны.

Напомним, что Huawei является одной из трех компаний, поставляющих в Эстонию модули связей, которые ретранслируют сигнал на базовых станциях связи. Также, совместно с компанией Elisa Huawei занимается разработкой и интеграцией нового поколения беспроводного интернета 5G на территории Эстонии.

После того, как США инспирировали кампанию гонений на китайский телекоммуникационный гигант, Департамент государственных инфосистем Эстонии заявил, что в госструктурах страны не имеется устройств Huawei, и посоветовал не использовать их при передаче секретной информации.

В свою очередь, Департамент внешней разведки Эстонии указал на «риски возможного сотрудничества с китайской компанией Huawei».