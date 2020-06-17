Huawei учредил в Эстонии дочернее предприятие
Китайский телекоммуникационный концерн Huawei зарегистрировал в Эстонии дочернюю фирму Huawei Technologies Eesti. Данная фирма намерена в качестве местного предприятия осуществлять поставки бытовой электроники и телекоммуникационного оборудования, пишет err.ee.
Он отметил, что деловые операции Huawei в Эстонии последние 12 лет управлялись из соседних государств, однако, по мнению руководства концерна, прогнозируемое развитие эстонского рынка даст дополнительный толчок этому бизнесу.
Китайский концерн Huawei Technologies производит телекоммуникационное оборудование, бытовую электронику и мобильные телефоны.
Напомним, что Huawei является одной из трех компаний, поставляющих в Эстонию модули связей, которые ретранслируют сигнал на базовых станциях связи. Также, совместно с компанией Elisa Huawei занимается разработкой и интеграцией нового поколения беспроводного интернета 5G на территории Эстонии.
После того, как США инспирировали кампанию гонений на китайский телекоммуникационный гигант, Департамент государственных инфосистем Эстонии заявил, что в госструктурах страны не имеется устройств Huawei, и посоветовал не использовать их при передаче секретной информации.
В свою очередь, Департамент внешней разведки Эстонии указал на «риски возможного сотрудничества с китайской компанией Huawei».