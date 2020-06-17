Индия и Китай поговорили после конфликта с десятками погибшими на границе

Вадим Карасев

Фото: Danish Ismail / Reuters

Главы МИД Индии и Китая Субраманьям Джайшанкар и Ван И поговорили по телефону после конфликта на спорной границе в Ладакхе с применением камней и железных палок, в результате чего погибли десятки солдат. Об этом сообщает РИА Новости.

В Пекине отметили, что стороны договорились «справедливо решить сложную ситуацию на границе», снизить напряженность и содействовать миру и спокойствию в регионе.

РИА Новости со ссылкой на источники также сообщает, что отложена видеоконференция министров иностранных дел России, Индии и Китая, которая должна была состояться 23 июня.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в своем обращении, которое опубликовало агентство ANI в Twitter сказал, что его страна не хочет войны, однако готова дать достойный ответ при подстрекательстве.

16 июня стало известно, что 20 солдат индийской армии погибли, предположительно, в результате драк с камнями, кусками скал и железными палками на спорной границе Индии и Китая. Портал News 18 сообщает, что некоторые индийские солдаты, спасаясь, прыгали в реку Галван с большой высоты, получив при этом травмы. Перед этим индийские СМИ сообщали о 43 пострадавших китайцах (включая погибших и тяжелораненых). Стороны обвиняют друг друга в пересечении пограничной линии и нарушении договоренностей.

Сейчас две самые населенные страны мира — Индию и Китай — разделяет условная линия, получившая название «линия Макмагона» (по имени секретаря по иностранным делам Британской Индии, который предложил эту границу в 1914 году). Индия и правительство Далай-ламы (фактического руководителя государства Тибет) признали существующую границу, а Китай — нет, о чем было сообщено в официальной дипломатической ноте в 1959 году.

После этого неоднократно предпринимались попытки решить проблему: два китайско-индийских соглашения — от 1993 и 1996 годов — были безрезультатными. Всего спорными остаются два участка приграничной территории: в северо-восточной части Кашмира и на севере штата Аруначал-Прадеш.