И.о. президента Боливии предложила перенести всеобщие выборы

Алексей Вольцев

Временный президент Боливии Жанин Аньес во вторник предложила отложить всеобщие выборы в стране до октября или ноября в связи с угрозой из-за COVID-19.

"Граждане Боливии должны быть уверены в том, что в день выборов им не придется столкнуться с угрозой заражения, данное обстоятельство необходимо принимать во внимание, и я считаю, что от переноса (выборов - ред.) на месяц или на два никто не пострадает", - заявила Аньес в ходе выступления в городе Тариха, расположенном на юге Боливии.

При этом временный президент подчеркнула, что последует любому решению Высшего избирательного суда.

Эво Моралес под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Власти объявили о проведении новых президентских выборов. Моралесу запрещено участвовать в них в качестве кандидата, он находится в Аргентине, откуда руководит президентской кампанией своего "Движения к социализму".