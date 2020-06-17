Италия требует провести расследование из-за массовых захоронений в Ливии

Алексей Вольцев

Италия требует проведения независимого и гласного расследования в связи с обнаружением в районе ливийского города Тархуна массовых захоронений, говорится в специальном заявлении правительства, которое распространил во вторник вечером итальянский МИД.

"Правительство Италии ошеломлено недавним обнаружением многочисленных массовых захоронений в районе Тархуна", - подчеркивается в заявлении.

"Италия требует начать независимое и гласное расследование с тем, чтобы ответственные были выявлены и наказаны. Италия призывает все стороны, вовлеченные в конфликт в Ливии, к полному уважению прав человека и международного гуманитарного права", - указывается в заявлении.

Ранее Правительство национального согласия (ПНС) Ливии заявило, что в Тархуне после отступления Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара якобы обнаружены массовые захоронения. Миссия ООН в Ливии уже призвала к расследованию этих фактов.