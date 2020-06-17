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Италия требует провести расследование из-за массовых захоронений в Ливии

Италия требует провести расследование из-за массовых захоронений в Ливии
Италия требует проведения независимого и гласного расследования в связи с обнаружением в районе ливийского города Тархуна массовых захоронений, говорится в специальном заявлении правительства, которое распространил во вторник вечером итальянский МИД. 

"Правительство Италии ошеломлено недавним обнаружением многочисленных массовых захоронений в районе Тархуна", - подчеркивается в заявлении.

"Италия требует начать независимое и гласное расследование с тем, чтобы ответственные были выявлены и наказаны. Италия призывает все стороны, вовлеченные в конфликт в Ливии, к полному уважению прав человека и международного гуманитарного права", - указывается в заявлении. 

Ранее Правительство национального согласия (ПНС) Ливии заявило, что в Тархуне после отступления Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара якобы обнаружены массовые захоронения. Миссия ООН в Ливии уже призвала к расследованию этих фактов.

# В мире
По материалам: ria.ru

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