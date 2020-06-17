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Эксперт рассказал, когда отели смогут вернуться к мартовским ценам

Эксперт рассказал, когда отели смогут вернуться к мартовским ценам
Гостиницы Москвы смогут вернуться к ценам на проживание докризисного периода не ранее ноября, если эпидемиологическая обстановка будет благоприятной, заявил РИА Новости председатель комитета по гостиничному бизнесу московского регионального отделения организации "Деловая Россия" Дмитрий Шлопак.

"Границы между странами пока открывают неохотно, поэтому спрос на летний отдых внутри страны будет повышенным. Однако цены на проживание в городских отелях не будут повышаться. Пока наблюдается такое снижение цен, что даже к мартовским ценам мы не сможем вернуться раньше, чем к ноябрю, если эпидемиологическая обстановка будет благоприятной", - сказал собеседник агентства.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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