Эксперты советуют не обсуждать конфиденциальные вопросы при «умной колонке»

Влада Некрасова

Роскачество предупредило пользователей о рисках, связанных с подключением к одной сети Wi-Fi умных устройств и персональных компьютеров.

«В идеале — лучше использовать более одного маршрутизатора, чтобы ваши устройства IoT находились в сети, отличной от сети вашего основного ПК. Это защитит информацию на вашем ПК в случае, если ваши IoT-устройства будут скомпрометированы», — поясняют специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Для защиты сети Wi-Fi рекомендуют использовать маршрутизатор VPN (Virtual Private Network) или защитное приложение с тем же функционалом. Эксперты также советуют использовать надежные пароли и двухфакторную аутентификацию (2FA).

«Многие умные устройства поставляются с паролями по умолчанию, что упрощает их взлом, так как все заводские коды слиты в сеть. Обязательно настройте вручную умное устройство сразу после покупки и измените имена пользователей и пароли, которые установлены по умолчанию», — инструктирует Роскачество.

Следует отметить, что, по мнению экспертов стоит рассмотреть возможность отказаться от обмена с производителем записями, используемыми для улучшения обслуживания, а также отключать устройства, когда они не используются, и не обсуждать конфиденциальные темы в присутствии «умной колонки».