Кабмин «оценил» смерть медработника от коронавируса в 1,5 миллиона гривен

Влада Некрасова

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В среду, 17 июня 2020 года, Кабмин принял ряд важных решений, направленных на усиление социальной защиты медицинских работников. В этот же день Офис президента объявил о предстоящем повышении зарплат медикам.

Как сообщает Министерство социальной политики, постановлением определены выплаты при установлении инвалидности или смерти медика от коронавируса:

I группа инвалидности — выплата составит 840 тысяч 800 грн;

II группа инвалидности — 735 тысяч 700 грн;

III группы инвалидности — 630 тысяч 600 грн.

В случае смерти медработника от COVID-19 при исполнении профессиональных обязанностей его родственники получат 1 575 тысяч 500 грн.

Выплаты будут производиться через Фонд социального страхования.

Ранее сообщалось, что медики в регионах устроили протесты из-за отсутствия обещанных доплат.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»