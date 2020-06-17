Кадыров призвал власти Грузии привести разум словоблуда Габунии в порядок

Лидия Мартынова

Грузинские СМИ «нарасхват цитируют заявление несостоявшегося журналиста» Георгия Габунии о том, что на него готовилось покушение, заказанное властями Чеченской Республики, это «басни обиженных судьбой людей», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на своем телеграм-канале.

«На самом деле мне совершенно не интересны басни от обиженных судьбой людей. Они неуклюже стараются показать себя в информационном поле, но их все глубже засасывает омут. Хочу лишь сказать, что сегодняшняя грузинская политика пустая, ровным счетом так же, как и украинская. Некогда успешно развивающиеся страны управляются людьми, которые вместо того, чтобы думать о реальных проблемах народа делают глупые заявления. На этот раз говорят, что поймали киллера, намеревающегося по заказу Кадырова совершить покушение на грузинского горе-журналиста. Господа, поверьте, если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит, а если задание надо выполнить тихо, то никто, и уж тем более находящиеся в глубоком застое ваши страны, об этом не узнают. Да и словоблуд ваш, позиционирующий себя как представитель СМИ, и без того еле живой, страдает манией величия. Все серьезные СМИ пинками гонят его из своих редакций», — пишет Кадыров.

По словам главы Чеченской Республики, в России не забыли оскорблений Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина.

«Я подчеркиваю, что мы не забыли про то, как он оскорбил наше Государство, наш Народ, а значит, и лично меня. Георгию Габунии, как я ранее говорил, лучше встать на колени и попросить прощения, извиниться за случившееся. Он оскорбил не одного человека, а всех россиян. Обращаюсь к грузинским властям, чтобы приняли меры, способствующие перевоспитанию этого гражданина. Рекомендую ему сделать правильные выводы и привести свой разум в порядок. В противном случае, повторяю, он останется моим врагом», — добавил Рамзан Кадыров.

Украинской стороне, которая якобы передала Грузии информацию о заказчике покушения, Кадыров посоветовал на будущее «вести себя более серьезно, а не на потеху публике».

«Подобные весточки запускайте хотя бы с доказательной базой. Вы и так последние годы только пиаритесь благодаря моему имени. Не получается у вас никак работать со своим народом, в итоге периодически напоминаете о себе с использованием моего имени. За этот пиар вы мне, кстати, обязаны. Запомните это! Придёт время, счет предъявим. Непременно!» — заключил глава Чечни.

ИА Newstes сообщало ранее, что 12 июня Общественное телевидение Грузии сообщило о проведении сотрудниками контртеррористического управления Службы государственной безопасности Грузии (СГБ) спецоперации в Сабурталинском районе Тбилиси. Подробностей правоохранители не сообщили. Однако спустя несколько дней стало известно, что правоохранители задержали гражданина России из Северного Кавказа. В пресс-службе СГБ подтвердили факт проведения спецоперации, но не стали разглашать детали в интересах следствия. Несмотря на это, два грузинских оппозиционных телеканала «Формула» и «Мтавари Архи», связанные с находящимся в бегах экс-президентом Михаилом Саакашвили, выдали версию о «провокации России». Как заявил гендиректор оппозиционного телеканала «Мтавари» Ника Гварамия, задержанный гражданин России «планировал ликвидацию» его заместителя Георгия Габунии из-за нецензурных высказываний в эфире в адрес президента России.

Отвечая на эти заявления, Служба государственной безопасности Грузии распространила заявление о том, что контртеррористическим центром Службы государственной безопасности задержан гражданин Российской Федерации по первой части статьи 362 УК Грузии — «Изготовление, приобретение, хранение с целью сбыта или использования, сбыт или использование поддельных документов». В СГБ также сообщили, что задержали гражданина России в рамках дела «о подготовке заказного умышленного убийства», призвав всех «воздерживаться от распространения какой-либо точной или неточной информации, чтобы не препятствовать расследованию и не произошло распространение существенно важной и/или ложной информации для следствия, что, в конечном итоге, нанесет ущерб главному публичному интересу, и чтобы была установлена объективная правда о деле».

Отмечается, что на данном этапе по делу «интенсивно проходят следственные действия, в рамках международного сотрудничества был назначен ряд экспертиз, а по каналам Интерпола была запрошена дополнительная информация и проходит допрос свидетелей».