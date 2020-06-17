Кадыров призвал власти Грузии привести разум словоблуда Габунии в порядок
Грузинские СМИ «нарасхват цитируют заявление несостоявшегося журналиста» Георгия Габунии о том, что на него готовилось покушение, заказанное властями Чеченской Республики, это «басни обиженных судьбой людей», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на своем телеграм-канале.
По словам главы Чеченской Республики, в России не забыли оскорблений Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина.
Украинской стороне, которая якобы передала Грузии информацию о заказчике покушения, Кадыров посоветовал на будущее «вести себя более серьезно, а не на потеху публике».
ИА Newstes сообщало ранее, что 12 июня Общественное телевидение Грузии сообщило о проведении сотрудниками контртеррористического управления Службы государственной безопасности Грузии (СГБ) спецоперации в Сабурталинском районе Тбилиси. Подробностей правоохранители не сообщили. Однако спустя несколько дней стало известно, что правоохранители задержали гражданина России из Северного Кавказа. В пресс-службе СГБ подтвердили факт проведения спецоперации, но не стали разглашать детали в интересах следствия. Несмотря на это, два грузинских оппозиционных телеканала «Формула» и «Мтавари Архи», связанные с находящимся в бегах экс-президентом Михаилом Саакашвили, выдали версию о «провокации России». Как заявил гендиректор оппозиционного телеканала «Мтавари» Ника Гварамия, задержанный гражданин России «планировал ликвидацию» его заместителя Георгия Габунии из-за нецензурных высказываний в эфире в адрес президента России.
Отвечая на эти заявления, Служба государственной безопасности Грузии распространила заявление о том, что контртеррористическим центром Службы государственной безопасности задержан гражданин Российской Федерации по первой части статьи 362 УК Грузии — «Изготовление, приобретение, хранение с целью сбыта или использования, сбыт или использование поддельных документов». В СГБ также сообщили, что задержали гражданина России в рамках дела «о подготовке заказного умышленного убийства», призвав всех «воздерживаться от распространения какой-либо точной или неточной информации, чтобы не препятствовать расследованию и не произошло распространение существенно важной и/или ложной информации для следствия, что, в конечном итоге, нанесет ущерб главному публичному интересу, и чтобы была установлена объективная правда о деле».
Отмечается, что на данном этапе по делу «интенсивно проходят следственные действия, в рамках международного сотрудничества был назначен ряд экспертиз, а по каналам Интерпола была запрошена дополнительная информация и проходит допрос свидетелей».