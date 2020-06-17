Как найти общий язык со Знаками стихии Воды: Рак, Скорпион, Рыбы

Вадим Карасев

Люди часто думают, что представители стихии Воды — типичные тихони. Отчасти так и есть, но Раки, Скорпионы и Рыбы — не самые простые личности, у них зачастую сложный характер и много тайн.

Представители водной стихии не всегда так предсказуемы и понятны со стороны, как хотелось бы. Невозможно точно определить, что творится в их умах. С людьми стихии Воздуха, например, все обстоит совершенно по-другому. Но и с водными Знаками можно найти общий язык, если знать некоторые ключевые особенности их характеров.

Характеристика людей стихии Воды

Люди данной стихии часто носят маски и на поверку оказываются совсем не такими, какими видятся на первый взгляд. Они сами себе на уме,часто бывают задумчивы и порой даже угрюмы. Это не значит, что они постоянно всем недовольны. Просто они предпочитают раскрывать весь спектр своих эмоций только перед теми, кто этого, по их мнению, заслуживает.

Из-за этого с ними порой бывает сложно найти общий язык. С другой стороны, если начать общаться с ними в правильное время, можно очень быстро достичь взаимопонимания. Эти люди никогда не станут общаться с человеком, который их раздражает или которому они не доверяют, поэтому в общении с людьми стихии Воды лучше помнить о том, что им всегда нужно доказывать свою искренность. Это главная трудность, но, пожалуй, единственная.

Советы астрологов по общению с Раками

У Раков зачастую имеется множество деловых контактов и шапочных знакомых, но при этом есть лишь пара-тройка настоящих друзей. Войти в ближайший круг их общения сложно, но все-таки возможно. Для этого нужно будет не раз показать свою верность и заинтересованность. Если систематически бескорыстно помогать Ракам, то они поймут, что могут вам доверять.

Если вы уже стали другом Рака, то на этом испытания не закончатся. Раки бурно реагируют на критику, часто ругаются и выходят из себя по мелочам, но и быстро остывают. Про таких людей говорят: «Друг однажды — друг навсегда». Они не бросят вас в беде, но потребуют от вас того же.

Чтобы произвести впечатление на Рака, лучше всего завести разговор на его любимую тему и согласиться с его высказываниями. Представителям данного Знака нравятся люди со схожими интересами и взглядами на жизнь. Для них это сигнал о том, что можно попробовать сблизиться с человеком.

Советы астрологов по общению со Скорпионами

Скорпионы входят в список самых злопамятных Знаков Зодиака. В общении с ними лучше быть предельно честными и осторожными, потому что любое проявление негатива они потом обернут против вас.

Важно помнить о том, что Скорпионы не умеют любить или дружить наполовину. Они отдают всех себя, поэтому если они почувствуют, что вы не вкладываетесь так же, то просто разорвут отношения. С ними приходится часто проявлять инициативу первыми, но те, кому искренне интересны Скорпионы, получают хорошего друга или товарища.

Это очень таинственные натуры, поэтому с ними расслабиться полностью не получится. Они постоянно открывают себя для друзей и знакомых с новой стороны. Скорпионы крайне талантливы, умны и властны, так что при желании они могут взять свое хитростью или грубой силой.

Советы астрологов по общению с Рыбами

Рыбы — самые безобидные представители стихии Воды. Они не будут обижаться из-за мелочей и устраивать проверку на прочность. Самое главное в общении с ними — не обижать их всерьез. Нужно быть готовыми к тому, что они примут слишком близко к сердцу вашу непрошенную критику и советы.

С Рыбами бывает непросто найти общий язык, потому что они любят поспорить. Иногда они делают это просто из принципа или чтобы развлечься. Порой, наоборот, Рыбы очень мягкие и сострадательные, милые и добрые без причины.

Чтобы понравиться им, важно смеяться над их шутками и держать при себе замечания по поводу их непунктуальности и рассеянности. Это станет хорошей основой для дружбы или крепких любовных отношений. Также Рыбы любят творческих личностей.