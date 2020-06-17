Как правильно обрезать листья у томатов?

Алексей Вольцев

Дождались лета. Все цветет, растет. Осталось прополоть несколько раз, поливать, подкармливать, да урожая ждать. Но вот дошло дело и до томатов. И тут перед многими встает вопрос — что делать с листьями? Удалять несколько, для улучшения завязи плодов или удалять много для улучшения созревания?

Листья, это не отдельное государство. Это часть всего растения. Если без разбору поотрывать кучу листьев, то это равносильно тому, что вы просто оторвете часть куста. Листья улавливают солнечный свет, испаряют лишнюю влагу и участвуют во многих процессах жизнедеятельности целого куста. Что же делать? Может быть, листья нельзя отрывать совсем?





Удаление листьев действует на растение так же, как и пасынкование. В какой-то момент томатам нужно перейти из стадии бездумного роста, в стадию плодоношения.

Но если листья на растении удалять, то томаты действительно зреют намного быстрее. А если удалить много листьев, то быстрота заменит качество. То есть томаты будут быстро вызревать, но это скажется на качестве помидоров. Как найти правильное решение?

Нижние 4-5 листьев можно удалять. Даже вне зависимости от того, какой возраст у томатов. Листья не будут соприкасаться с землей, мы исключим возможность гниения их, а также улучшим вентиляцию вокруг корней.А приступать к другим удалениям листьев можно чуть позже, когда появится завязь на пятой кисти.Самое главное правило — на любом растении должно быть не менее 12 хороших, развитых листочка.Удалять листья можно на протяжении всего сезона, но только тогда, когда это действительно принесет пользу.

Не усердствуйте. Можно обломать все, но это не приведет ни к чему хорошему. Помидоры созреют, станут красными, но пресными. Если в теплице большие перепады температуры, то именно листья за счёт испарения, смогут регулировать и уравновешивать эти перепады. Но с другой стороны, при повышенной влажности в теплице, обилие листьев может привести к развитию заболеваний.

Всегда нужно ориентироваться не только на советы, но и на то, что у вас в теплице, какая погода на улице, какой сорт томатов посажен. Все факторы, на первый взгляд незначительные, в совокупности имеют огромное значение.