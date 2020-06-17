Как стать богатым: денежное гадание, которое покажет персональный путь к богатству

Вадим Карасев

Гадание на картах остается популярным многие века, и в современном мире карточные расклады не теряют своей актуальности. Существует простой способ узнать о том, как увеличить доход и найти свой собственный путь к финансовому благополучию.

Гадание на картах не терпит спешки, поэтому для него следует выбирать такое время, когда можно полностью сосредоточиться на гадании, не переживая за оставленные и отложенные дела. Важным условием гадания является и сама колода: она должна быть новой или не использованной для игр. Энергетика хозяина колоды должна быть единственной влияющей на карты, иначе они наврут и не покажут достоверных ответов.

После того, как выбрано время и найдена колода карт, можно приступать к самому гаданию. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют остаться в одиночестве, чтобы никто не помешал. Карты пару минут держат в руках, задавая главный вопрос, а затем проводят гадание. Определить свой путь к богатству поможет простой расклад.

Колоду из 36 карт тасуют и разделяют на две части, проговаривая: «Путь к богатству узнаю, по нему пройду, деньги свои получу».

Обе стопки карт кладут на стол, затем опускают на них руки и мысленно формулируют вопрос: «Каков мой путь к богатству». Стопки соединяют, еще раз перемешивают. Далее начинают выкладывать перед собой по две карты, дожидаясь совпадения. Первое совпадение и будет указывать на то, откуда придут деньги и с помощью чего удастся привлечь в жизнь финансовое благополучие.

Шестерки красной масти — путь к богатству лежит через упорный труд и получение новых знаний.

Шестерки черной масти — богатство придет в руки, если найти единомышленников и вместе построить прибыльный бизнес.

Шестерки красной и черной масти — путь к богатству лежит через роль руководителя.

Семерки красной масти — денежный успех придет внезапно, его нужно лишь удержать.

Семерки черной масти — путь к богатству лежит через помощь со стороны родственников.

Семерки красной и черной масти — прийти к финансовой независимости поможет умение вкладывать деньги в прибыльные проекты.

Восьмерки красной масти — успех и богатство придут к людям, которые развивают свои творческие таланты.

Восьмерки черной масти — новые возможности и хороший доход получат те, кто не останавливается в развитии и получает знания в разных сферах.

Восьмерки красной и черной масти — путь к деньгам лежит через признание общественности.

Девятки красной масти — материальное благополучие зависит от умения грамотно расставлять приоритеты и не гнаться за двумя зайцами одновременно.

Девятки черной масти — деньги появятся, как только из окружения исчезнут токсичные люди и манипуляторы.

Девятки красной и черной масти — денежное благополучие зависит от умения отказываться от авантюр и вкладов в сомнительные проекты.

Десятки красной масти — стартовый капитал можно получить благодаря выигрышу в лотерее.

Десятки черной масти — путь к финансовому процветанию лежит через инвестиции.

Десятки красной и черной масти — интуиция вкупе с грамотным подходом к вложениям помогут начать путь к финансовому благополучию.

Валеты красной масти — финансовая независимость будет достигнута за счет вложений в подрастающее поколение.

Валеты черной масти — найти путь к богатству получится, если начать семейный бизнес.

Валеты красной и черной масти — достаток придет в дом, если не бояться любой работы и перестать тратить деньги на безделушки.

Дамы красной масти — путь к богатству лежит через самостоятельную работу и умение подстраиваться под обстоятельства.

Дамы черной масти — финансовое благополучие будет достигнуто, если перестать доверять незнакомцам и не ввязываться в авантюры.

Дамы красной и черной масти — путь к денежной независимости лежит через получение образования в том деле, которое увлекает.

Короли красной масти — материальная независимость придет благодаря важному знакомству с мужчиной.

Короли черной масти — партнер по бизнесу поможет прийти к материальным благам.

Короли красной и черной масти — удача в деньгах ожидает благодаря замужеству или женитьбе.

Тузы красной масти — путь к деньгам будет доступен благодаря новым знакомствам с деловыми партнерами.

Тузы черной масти — финансовая независимость придет, если не противиться переменам и уметь подстраиваться под современные реалии.

Тузы красной и черной масти — получить доступ к материальным благам получится, если уделять время раскрытию скрытых талантов.