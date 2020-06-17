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Какие отели Антальи уже получили «сертификаты здоровья»

Какие отели Антальи уже получили «сертификаты здоровья»

В Турции с каждым днем увеличивается количество отелей, которые получили «сертификаты здоровья». Лидером этого процесса является Анталья. Какие отели анталийского побережья уже внедрили «антивирусные» протоколы, читайте у нас.


АНТАЛЬЯ ЛИДИРУЕТ В СТРЕМЛЕНИИ ОБЕСПЕЧИТЬ ТУРИСТАМ БЕЗОПАСНЫЙ ОТДЫХ

По данным министерства туризма и культуры Турции, по состоянию на 16 июня заявки на участие в программе сертификации «Здорового туризма» подали 534 отеля, из которых по итогам аудита 131 объект получил сертификаты.

Напомним, что именно с состоянием процесса санитарно-эпидемилогической сертификации отелей в МИД России связали возможность открытия Турции для российских туристов.

Больше всего с внедрением «антивирусных» протоколов преуспели в Анталье: на 16.06 успешно прошли сертификацию 48 отелей, еще 191 отель курортной провинции готов подтвердить соответствие всем 132 критериям. Кстати, самым первым в Турции «сертификат здоровья» получил именно отель в Анталье: это был Sueno Deluxe Belek & Golf Belek.

На втором месте по количеству как заявок, так и полученных сертификатов, стоит гостиничный сектор Стамбула: здесь 62 объекта претендуют на получение сертификата, 23 отеля уже завершили этот процесс. За Стамбулом следуют Мугла (45 заявок, 11 сертификатов), Трабзон (15 заявок, 7 сертификатов) и Анкара (8 заявок, 7 сертификатов).

По расчетам Средиземноморской ассоциации отельеров и операторов (AKTOB), практически все отели Антальи в категории 4-5 звезд, которые будут работать в сезоне-2020, внедрят «антивирусные» протоколы и получат «сертификаты здоровья».


КАКИЕ ОТЕЛИ АНТАЛЬИ УЖЕ ПОЛУЧИЛИ «СЕРТИФИКАТЫ ЗДОРОВЬЯ»

AKKA HOTELS ALİNDA         

АKKA HOTELS ANTEDON

AKRA HOTEL   

ALİ BEY RESORT SORGUN

ANTALYA HOTEL SU 

AZURA DELUXE RESORT & SPA HOTEL   

CALISTA LUXURY RESORT  

CLUB BLUE WATERS 

CLUB MARCO POLO   

CLUB NENA      

CONCORDE DE LUXE RESORT        

CORNELIA DIAMOND GOLF RESORT&SPA          

CROWNE PLAZA          

DOUBLETREE BY HİLTON ANTALYA KEMER    

FIRST CLASS HOTEL  

GOLD ISLAND  

GOLDCITY OTEL         

GRANADA LUXURY BEACH 

GRAND PARK LARA HOTEL 

GRANDPARK KEMER

IMPERİAL TÜRKİZ RESORT HOTEL

KHAN HOTEL   

LARA BARUT COLLECTION 

MAXX ROYAL-BELEK GOLF RESORT        

MAXX ROYAL-KEMER RESORT      

NASHIRA RESORT HOTEL & AQUA - SPA 

NOXINN DELUXE        

PARK KİMEROS TATİL KÖYÜ          

RİXOS DOWNTOWN ANTALYA       

RIXOS HOTEL PREMIUM BELEK OTEL      

RİXOS HOTEL TEKİROVA OTEL      

RIXOS SUNGATE OTEL          

RUBİ PLATİNUM SPA RESORT & SUİTES  

ŞAH INN PARADISE TATİL KÖYÜ   

SARP BELEK HOTELS 

SELGE BEACH RESORT         

SHERWOOD EXCLUSİVE KEMER    

SHERWOOD EXCLUSİVE LARA       

SİDE PREMIUM HOTEL          

SUENO DELUXE BELEK & GOLF BELEK

SUENO HOTELS BEACH SİDE          

SYEDRA PRINCESS OTEL      

THE CORNER PARK    

THE LAND OF LEGENDS THEME PARK     

UTOPIA WORLD          

VENEZIA PALACE       

VOYAGE BELEK          

XPERIA SARAY BEACH OTEL

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По материалам: atorus.ru

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