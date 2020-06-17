Какие отели Антальи уже получили «сертификаты здоровья»
В Турции с каждым днем увеличивается количество отелей, которые получили «сертификаты здоровья». Лидером этого процесса является Анталья. Какие отели анталийского побережья уже внедрили «антивирусные» протоколы, читайте у нас.
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По данным министерства туризма и культуры Турции, по состоянию на 16 июня заявки на участие в программе сертификации «Здорового туризма» подали 534 отеля, из которых по итогам аудита 131 объект получил сертификаты.
Напомним, что именно с состоянием процесса санитарно-эпидемилогической сертификации отелей в МИД России связали возможность открытия Турции для российских туристов.
Больше всего с внедрением «антивирусных» протоколов преуспели в Анталье: на 16.06 успешно прошли сертификацию 48 отелей, еще 191 отель курортной провинции готов подтвердить соответствие всем 132 критериям. Кстати, самым первым в Турции «сертификат здоровья» получил именно отель в Анталье: это был Sueno Deluxe Belek & Golf Belek.
На втором месте по количеству как заявок, так и полученных сертификатов, стоит гостиничный сектор Стамбула: здесь 62 объекта претендуют на получение сертификата, 23 отеля уже завершили этот процесс. За Стамбулом следуют Мугла (45 заявок, 11 сертификатов), Трабзон (15 заявок, 7 сертификатов) и Анкара (8 заявок, 7 сертификатов).
По расчетам Средиземноморской ассоциации отельеров и операторов (AKTOB), практически все отели Антальи в категории 4-5 звезд, которые будут работать в сезоне-2020, внедрят «антивирусные» протоколы и получат «сертификаты здоровья».
КАКИЕ ОТЕЛИ АНТАЛЬИ УЖЕ ПОЛУЧИЛИ «СЕРТИФИКАТЫ ЗДОРОВЬЯ»
AKKA HOTELS ALİNDA
АKKA HOTELS ANTEDON
AKRA HOTEL
ALİ BEY RESORT SORGUN
ANTALYA HOTEL SU
AZURA DELUXE RESORT & SPA HOTEL
CALISTA LUXURY RESORT
CLUB BLUE WATERS
CLUB MARCO POLO
CLUB NENA
CONCORDE DE LUXE RESORT
CORNELIA DIAMOND GOLF RESORT&SPA
CROWNE PLAZA
DOUBLETREE BY HİLTON ANTALYA KEMER
FIRST CLASS HOTEL
GOLD ISLAND
GOLDCITY OTEL
GRANADA LUXURY BEACH
GRAND PARK LARA HOTEL
GRANDPARK KEMER
IMPERİAL TÜRKİZ RESORT HOTEL
KHAN HOTEL
LARA BARUT COLLECTION
MAXX ROYAL-BELEK GOLF RESORT
MAXX ROYAL-KEMER RESORT
NASHIRA RESORT HOTEL & AQUA - SPA
NOXINN DELUXE
PARK KİMEROS TATİL KÖYÜ
RİXOS DOWNTOWN ANTALYA
RIXOS HOTEL PREMIUM BELEK OTEL
RİXOS HOTEL TEKİROVA OTEL
RIXOS SUNGATE OTEL
RUBİ PLATİNUM SPA RESORT & SUİTES
ŞAH INN PARADISE TATİL KÖYÜ
SARP BELEK HOTELS
SELGE BEACH RESORT
SHERWOOD EXCLUSİVE KEMER
SHERWOOD EXCLUSİVE LARA
SİDE PREMIUM HOTEL
SUENO DELUXE BELEK & GOLF BELEK
SUENO HOTELS BEACH SİDE
SYEDRA PRINCESS OTEL
THE CORNER PARK
THE LAND OF LEGENDS THEME PARK
UTOPIA WORLD
VENEZIA PALACE
VOYAGE BELEK
XPERIA SARAY BEACH OTEL