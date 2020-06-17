Какие отели Антальи уже получили «сертификаты здоровья»

Лидия Мартынова

В Турции с каждым днем увеличивается количество отелей, которые получили «сертификаты здоровья». Лидером этого процесса является Анталья. Какие отели анталийского побережья уже внедрили «антивирусные» протоколы, читайте у нас.

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По данным министерства туризма и культуры Турции, по состоянию на 16 июня заявки на участие в программе сертификации «Здорового туризма» подали 534 отеля, из которых по итогам аудита 131 объект получил сертификаты.

Напомним, что именно с состоянием процесса санитарно-эпидемилогической сертификации отелей в МИД России связали возможность открытия Турции для российских туристов.

Больше всего с внедрением «антивирусных» протоколов преуспели в Анталье: на 16.06 успешно прошли сертификацию 48 отелей, еще 191 отель курортной провинции готов подтвердить соответствие всем 132 критериям. Кстати, самым первым в Турции «сертификат здоровья» получил именно отель в Анталье: это был Sueno Deluxe Belek & Golf Belek.

На втором месте по количеству как заявок, так и полученных сертификатов, стоит гостиничный сектор Стамбула: здесь 62 объекта претендуют на получение сертификата, 23 отеля уже завершили этот процесс. За Стамбулом следуют Мугла (45 заявок, 11 сертификатов), Трабзон (15 заявок, 7 сертификатов) и Анкара (8 заявок, 7 сертификатов).

По расчетам Средиземноморской ассоциации отельеров и операторов (AKTOB), практически все отели Антальи в категории 4-5 звезд, которые будут работать в сезоне-2020, внедрят «антивирусные» протоколы и получат «сертификаты здоровья».

КАКИЕ ОТЕЛИ АНТАЛЬИ УЖЕ ПОЛУЧИЛИ «СЕРТИФИКАТЫ ЗДОРОВЬЯ»

AKKA HOTELS ALİNDA

АKKA HOTELS ANTEDON

AKRA HOTEL

ALİ BEY RESORT SORGUN

ANTALYA HOTEL SU

AZURA DELUXE RESORT & SPA HOTEL

CALISTA LUXURY RESORT

CLUB BLUE WATERS

CLUB MARCO POLO

CLUB NENA

CONCORDE DE LUXE RESORT

CORNELIA DIAMOND GOLF RESORT&SPA

CROWNE PLAZA

DOUBLETREE BY HİLTON ANTALYA KEMER

FIRST CLASS HOTEL

GOLD ISLAND

GOLDCITY OTEL

GRANADA LUXURY BEACH

GRAND PARK LARA HOTEL

GRANDPARK KEMER

IMPERİAL TÜRKİZ RESORT HOTEL

KHAN HOTEL

LARA BARUT COLLECTION

MAXX ROYAL-BELEK GOLF RESORT

MAXX ROYAL-KEMER RESORT

NASHIRA RESORT HOTEL & AQUA - SPA

NOXINN DELUXE

PARK KİMEROS TATİL KÖYÜ

RİXOS DOWNTOWN ANTALYA

RIXOS HOTEL PREMIUM BELEK OTEL

RİXOS HOTEL TEKİROVA OTEL

RIXOS SUNGATE OTEL

RUBİ PLATİNUM SPA RESORT & SUİTES

ŞAH INN PARADISE TATİL KÖYÜ

SARP BELEK HOTELS

SELGE BEACH RESORT

SHERWOOD EXCLUSİVE KEMER

SHERWOOD EXCLUSİVE LARA

SİDE PREMIUM HOTEL

SUENO DELUXE BELEK & GOLF BELEK

SUENO HOTELS BEACH SİDE

SYEDRA PRINCESS OTEL

THE CORNER PARK

THE LAND OF LEGENDS THEME PARK

UTOPIA WORLD

VENEZIA PALACE

VOYAGE BELEK

XPERIA SARAY BEACH OTEL