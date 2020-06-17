Какие справки нужны будут туристам при въезде в Краснодарский край после 21 июня

Влада Некрасова

Для туристов, прибывающих в Краснодарский край, обещают отменить обязательный обсерватор с 21 июня. Справки на отсутствие COVD-19 у въезжающих потребуют, но не у всех. Подробности –в нашем материале.

КОМУ ПОТРЕБУЮТСЯ ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС

Власти Краснодарского края анонсировали очередные послабления на пути к открытию полноценного курортного сезона. Глава региона Вениамин Кондратьев заявил о планах с 21 июня отменить «контроль для всех, кто хочет приехать в Краснодарский край».

В интервью телеканалу «Россия» он заявил, что «при въезде у граждан будут замерять температуру, брать тест на коронавирус».

Как пояснил «Вестнику АТОР» сегодня, 17 мая, представитель министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, справки с «отрицательным» результатом на коронавирус по-прежнему потребуются только тем, кто приезжает на санаторный отдых. Для остальных въезжающих в край такой тест не нужен.

Напомним, санаторно-курортные учреждения с медицинской лицензией получили разрешение на возобновление своей работы с 1 июня.

ОБСЕРВАТОРЫ ОТМЕНЯТ, НО ОНИ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ СНОВА

По словам главы региона, никаких препятствий для передвижения по краю не будет. Однако прибывающие на отдых туристы должны будут уведомить о том, куда они направляются, путем заполнения анкеты в аэропорту, на вокзале или на КПП на автотрассе.

В крае до 21 июня действует карантин, в рамках которого все иногородние, за исключением тех, кто прибывает на санаторный отдых, должны отправляться в обсерватор. Фактически губернатор анонсировал отмену этого требования.

Впрочем, обсерваторы на Кубани могут появится снова. По словам Кондратьева, при возникновении локальных случаев заражения COVID-19 в санатории или гостинице, этот объект размещения «тут же превращается в обсерватор». Это вызывает вопросы участников рынка - в соответствующих рекомендациях Роспотребнадзора такой формулировки нет.

ЦЕНЫ МОГУТ ВЫРАСТИ С ПОПРАВКОЙ НА ИНФЛЯЦИЮ

Прокомментировал г-н Кондратьев и ценовую политику кубанских курортов. Глава региона заверил, что цены на отдых будут на уровне прошлого года, но если и поднимутся, то в рамках инфляции. Кондратьев выразил надежду, что курортный сезон в этом году все-таки состоится и пройдет успешно.

О НОВЫХ ПОСЛАБЛЕНИЯХ МОГУТ ЗАЯВИТЬ 18 ИЮНЯ

По сообщению кубанских СМИ, дальнейшее решение о снятии либо продлении ограничительных мер будет принято на ближайшем заседании оперативного штаба, которое пройдет по в четверг, 18 июня.Ожидается, что губернатор Вениамин Кондратьев сделает новые заявления, касающиеся, в частности, открытия Кубани для туристов.

На прошлом заседании оперштаба был принят ряд важных решений: сняты ограничения на передвижения внутри Краснодарского края, разрешено открыться музеям, гостиницам до 50 номеров, непродовольственным рынкам на открытом воздухе, торговым центрам площадью до 3000 кв.м.

Вместе с тем, в регионе остаются в силе масочный режим и соблюдение социальной дистанции. Массовые мероприятия запрещены, закрыты кинотеатры, крупные торговые центры и развлекательные объекты.