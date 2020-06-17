Клад на миллион долларов найден в горах Йеллоустоуна

Вадим Карасев

В Скалистых горах Йеллоустоунского национального парка нашли клад, который оценивается в $1 млн долларов. Об этом сообщил коллекционер Форрест Фенн из Санта-Фе, спрятавший там сокровища десять лет назад.

По словам 87-летнего Форреста, он в конце 90-х годов прошлого столетия решил спрятать клад в Йеллоустоне, когда врачи поставили ему диагноз рак. Коллекционер, самоучка-археолог, арт-директор и ветеран Вьетнама решил, что шансы вылечиться от онкологии у него невелики, и поэтому он оставит после себя особенную память. К счастью развитие рака удалось остановить, но клад Форрест Фенн всё-таки закопал там, где задумал.

О сокровищах, спрятанных в Скалистых горах Йеллоустоуна, коллекционер рассказал в своей книге автобиографии «Страсть погони».

По мнению коллекционера стоимость клада составляла три миллиона долларов, но к 2013 году его ценность могла достигнуть уже 5 000 000.

Но при этом он пообещал, что если ценность клада достигнет 10 миллионов и он будет ещё жив, то вернётся за ним.

С сокровищами Фенна связаны трагедии. Как минимум 4 человека, отправившиеся на поиски клада, погибли. Родственники погибших обратились к коллекционеру с призывом прекратить этот смертельный квест, но он не согласился.

И вот Форрест Фенн сообщил, что его клад найден. Человек, который его обнаружил, позвонил коллекционеру и для подтверждения прислал фотоснимки сокровищ. При этом счастливчик не представился, решив не раскрывать свою личность. Коллекционер признался, что был растерян и не мог понять, что он чувствует.

Фенн поздравил искателей клада и выразил надежду, что их по-прежнему будет привлекать перспектива других интересных открытий, пишет “National Geographic Россия“.