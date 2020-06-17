Когда на Кипре ждут российских туристов

Лидия Мартынова

Власти Кипра разъяснили условия открытия страны для международного туризма. Полеты из России пока не разрешены, однако наша страна в перспективе остается одним из «столпов» въездного туризма Кипра. О последних прогнозах возвращения российских туристов на остров - в нашем материале.

РОССИЯ ПОКА В «ДИНАМИЧЕСКОМ СПИСКЕ»

Кипр с 9 июня возобновил прием иностранных рейсов. Островное государство готово принимать туристов из 21 страны, которые разделены на две группы: А (18 стран) и B (3 страны). Туристы из стран группы А после 20 июня прилетают на Кипр без тестов на «ковид», туристы из стран группы B – предъявляют справки об отрицательном тестировании.

Россия и Великобритания - два основных въездных рынка, находятся в группе С или так называемом динамическом списке. Всего в этом пуле 40 стран. На Кипре внимательно следят за ситуацией в этих государствах, и по мере улучшения или ухудшения эпидобстановки, вносят изменения в перечень групп А и В. Так, Израиль, который изначально был в группе А, из-за последней вспышки коронавируса оказался перемещен в группу B. Теперь израильских туристов пустят на Кипр только при наличии отрицательного теста на COVID-19.

КИПР ПРИМЕТ РЕЙСЫ ТОЛЬКО ИЗ БЛАГОПОЛУЧНЫХ СТРАН

Заместитель министра туризма Кипра Саввас Пердиос в интервью местным СМИ рассказал, что власти разрешат прибытие рейсов только из стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой, невзирая на планы международных туроператоров или перевозчиков.

По этой причине Кипр не дает разрешение на рейсы авиакомпании Emirates, как и на прилет британских авиакомпаний. Несколько перевозчиков Великобритании запланировали рейсы на Кипр с середины июля, однако британских туристов так рано не ждут.

РОССИЙСКАЯ МИССИЯ НАСТУПИТ ПОЗЖЕ

Г-н Пердиос опроверг мнения скептиков, что Кипр потерял в этом сезоне рынки Великобритании и России. По его словам, два основных рынка вернутся на туристическую карту Кипра позже, возможно, и к концу сезона. Тем не менее, эти страны остаются «столпами» въездного туризма, и на них будет сделана ставка до конца текущего года.

Однако Кипр, который зависит от туризма, как заявил замминистра, «не может сидеть и ждать до июля или августа, чтобы эти рынки начали работать». Поэтому страна ориентирована на те рынки, которые доступны прямо сейчас. Это Германия, Австрия, Швейцария, страны Восточной Европы.

Напомним, что регулярные рейсы в Ларнаку из Москвы и Санкт-Петербурга стоят в расписании авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» как раз со второй части сезона - с 1 августа. Стоимость билетов «туда-обратно» - от 22 тыс. р.