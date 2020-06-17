Корпорация МСП оказала поддержку уральскому производителю трикотажа

Влада Некрасова

Дочернее общество Корпорации МСП предоставило льготный лизинг производителю трикотажа из Свердловской области, сообщает пресс-служба корпорации.

Производитель верхних трикотажных изделий "Мультитекс" приобрел в лизинг две высокопроизводительные вязальные машины. Льготную лизинговую поддержку на сумму более 3,5 миллиона рублей в рамках нового лизингового продукта "Устойчивое развитие" предоставило дочернее общество Корпорации МСП - региональная лизинговая компания Республики Татарстан, говорится в сообщении.

АО "Мультитекс" занимается производством верхних трикотажных изделий, в том числе мужского трикотажа, женских джемперов, свитеров, платьев, сарафанов и юбок. Для создания трикотажных изделий используется высококачественная пряжа российского, белорусского и турецкого производства. На фабрике эксплуатируются плосковязальные автоматы. С целью дальнейшего развития фабрика занимается расширением производственных мощностей.

В пресс-службе напомнили, что новый лизинговый продукт "Устойчивое развитие" Корпорация МСП запустила для поддержки малого и среднего бизнеса в рамках преодоления последствий коронавирусной инфекции в апреле 2020 года. Продукт предусматривает более гибкие условия для субъектов МСП, в том числе индивидуальных предпринимателей. До 500 тысяч рублей снижена минимальная сумма финансирования. До 84 месяцев увеличен максимальный срок лизинга. Установлена индивидуальная периодичность платежей, включая возможность отсрочки и периоды моратория на платежи. Также до 10% от общей стоимости снижен авансовый платёж.