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Котяков: рынок труда в РФ прошёл пандемию лучше, чем в ряде стран

Котяков: рынок труда в РФ прошёл пандемию лучше, чем в ряде стран

Отечественный рынок труда прошёл пандемию значительно лучше по сравнению с другими государствами. Об этом на социальном форуме РСПП заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков, передает ИА REGNUM.

"В целом на сегодняшний день рынок труда в Российской Федерации прошел пик пандемии значительно лучше, чем в целом ряде стран", — сказал Котяков.

По его словам, в России уровень безработицы по итогам мая 2020 года составил 6,1%.


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По материалам: uposters.ru

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