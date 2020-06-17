Котяков: рынок труда в РФ прошёл пандемию лучше, чем в ряде стран

Вадим Карасев

Отечественный рынок труда прошёл пандемию значительно лучше по сравнению с другими государствами. Об этом на социальном форуме РСПП заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков, передает ИА REGNUM.

"В целом на сегодняшний день рынок труда в Российской Федерации прошел пик пандемии значительно лучше, чем в целом ряде стран", — сказал Котяков.

По его словам, в России уровень безработицы по итогам мая 2020 года составил 6,1%.



