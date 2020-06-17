Кремль дал ответ на предложение сократить новогодние праздники

Вадим Карасев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков озвучил комментарии на предложение сенатора Андрея Кутепова сократить новогодние праздники в 2021 году. Такая инициатива была выдвинута желанием компенсировать количество нерабочих дней 2020 года из-за пандемии коронавируса.

По словам Пескова, каждый год возникает дискуссия на эту тему. У Кремля позиции на этот счет нет.

, -цитирует ТАСС заявление пресс-секретаря президента РФ.

Ранее председатель комитета Совфеда по экономической политике направил предложения министру труда и социальной защиты Антону Котякову сократить количество дней отдыха в новогодние праздники до четырех дней с 1 по 3 января и 7 января. В Минтруде отметили, что получили документ, но сообщили, что праздничные дни определены в Трудовом кодексе России, а любые нововведения и изменения должны быть согласованы с работодателями и сотрудниками.

Не поддержали инициативу Кутепова и глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, и сенатор Сергей Калашников. Шмаков отметил, что изменение количества праздничных дней ведет к нарушению прав работников и не компенсирует простои экономики. Калашников же, в свою очередь, отметил, что такое предложение является несправедливым по отношению к гражданам.

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