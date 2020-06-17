Литва направила ноту Белоруссии из-за возможного загрязнения Немана

Лидия Мартынова

Литва вручила Белоруссии ноту, в которой официально просит предоставить информацию о том, фиксировалось ли в этом государстве загрязнение реки Неман, пишет Delfi.lt.

«Вице-министр окружающей среды Юстина Григаравичене подписала ноту по поводу возможного загрязнения Немана. Нота будет передана МИД Литвы, чтобы отправить ее по дипломатическим каналам соседней Беларуси», — проинформировал сотрудник литовского министра окружающей среды Юстас Ясконис.



В воскресенье фотографиями мертвой живности поделился белорусский натуралист Дмитрий Винчевский, его информацию перепечатала дирекция литовского Жувинтского биосферного резервата. Его глава Арунас Пранайтис сказал, что не сомневается в аутентичности снимков.

«Винчевский часто присылает нам информацию о ситуации в Гродненской области. Это для нас важно, поскольку может коснуться и нас. Это надежный человек», — сказал Пранайтис.

После того как была получена информация о массовой гибели рыб и других животных в Немане около Гродно, 15 июня литовские инспекторы взяли образцы на исследование в районе Алитуса и Друскининкай. Исследования образцов показали, что в воде снижено количество кислорода. Однако, по словам специалистов, нельзя сказать, что количество кислорода упало ниже минимальной отметки. В образцах из Алитуса установили концентрацию кислорода в количестве 5,7 мг/л, а из-под Друскининкай — 6,3 мг/л. Минимальная концентрация — 4 мг/л O2. Это показывает, что концентрация ниже пограничной (≥ 7 мг), но выше минимальной критической.

Температура воды в Немане составляла +20−21 C, это может быть причиной снижения количества кислорода. Чем выше температура воды, тем меньше кислорода в ней растворяется. На следующей неделе появится информация о содержании в воде органических веществ, тяжелых металлов, фталатов, хлорфенолов и т. д. Дополнительно воду проверят на токсичность.