Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лунный день сегодня 17 июня 2020 года

Лунный день сегодня 17 июня 2020 года

Лунная энергия может как помочь, так и спутать планы. К счастью, риски и неблагоприятные события можно обойти, если прислушаться к советам лунного календаря.


Луна в Тельце усилит интуицию, буквально открыв пророческие способности. Выводы, которые вы сделаете сегодня, могут сильно повлиять на течение судьбы. Усиленная интуиция поможет вникнуть в самую суть вещей и отыскать новые пути для достижения желаемого. И нет причин сомневаться в том, что эти пути самые верные. Успех будет сопутствовать всем, кто отбросит страхи и начнет двигаться навстречу переменам.

Фаза Луны: 25-26 лунные сутки. Сближение убывающей Луны с Тельцом подогреет бурные страсти и дурные привычки. Возможны проявления фанатизма, провокации, скандалы, обиды. Важно сохранять холодную голову, тогда судьба подарит счастливый случай, протянет руку помощи или даст добрый знак.

Магнитные бури: 17 июня не ожидается резких колебаний магнитосферы. Наступит период затишья, который стоит провести с пользой: уделить время завершению дел и укреплению энергетики.

Благоприятные дела 17 июня:


составление планов, бизнес-проектов;
духовный рост — время Петрова поста способствует духовному просветлению;
запланированные покупки;
общение с близкими;
переписки и разговоры на откровенные темы;
стремление к гармонии.

Опасности и риски 17 июня:


мимолетные интрижки;
отказ от перемен;
чрезмерное чувство гордости;
несдержанность и обидные высказывания.

Домашние дела при Луне в Тельце

При Луне в Тельце следует поддерживать порядок: убирать вещи на свои места, протирать пыль, сразу мыть посуду. Но генеральная уборка сегодня может закончиться упадком сил. Вместо этого лучше разобрать старые вещи. Можно найти много интересного: потерянную семейную реликвию, любимую книгу, старый диск с хорошей музыкой.

Работа и деньги в среду

Результаты ваших трудов сегодня превзойдут самые смелые ожидания. Главное — не снижать темп работы и ответственно выполнять все рабочие обязанности. С деньгами потребуется осторожность, особенно если они чужие: есть вероятность оттока финансового благополучия. Денежные заговоры сегодня будут уместны для тех, кто планирует крупные покупки, переводы или взятие кредита.


Внешний вид по лунному календарю

Убывающая Луна в Тельце сделает этот день пассивным. Для того, чтобы найти в себе силы завершить важные дела, стоит выбрать практичную одежду из натуральных тканей. Такие вещи отлично пропускают энергию Земли и защищают от негативного воздействия. Удачу принесут пастельные оттенки, а также талисманы, подобранные в соответствии со стихией Знака.

Любовь и отношения сегодня

Лунный Телец способствует укреплению и развитию счастливых отношений. Проблемы возможны лишь с выбором человека на роль спутника жизни. На помощь свободным людям, находящимся в поиске, придет астрологическая совместимость. Остальным астрологи советуют во всем соблюдать меру, особенно в словах и поступках: сегодня пригодится владение дипломатическими приемами и умение вести грамотную домашнюю политику.

Настроение и здоровье 17 июня

День принесет с собой переменную облачность на всех фронтах. Энергия нестабильности и раздражительности — не лучший спутник, поэтому вечер стоит посвятить любимым занятиям или общению в кругу близких людей. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют обязательно найти время для того, чтобы побыть наедине с собой и своими мыслями.

В этот день будет важно укреплять здоровье. Речь идет о профилактике заболеваний и повышении интереса к здоровому образу жизни, нестандартным способам лечения и нетрадиционной медицине.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Лунный день сегодня 17 июня 2020 года
Лунный день сегодня 17 июня 2020 года
Барабанщик Rammstein рассказал, что группа работает над новой музыкой
Барабанщик Rammstein рассказал, что группа работает над новой музыкой
Эстония обеспокоилась планами США вывести войска из Германии
Эстония обеспокоилась планами США вывести войска из Германии
Продажам саудовской нефти в США предсказали падение до 35-летнего минимума
Продажам саудовской нефти в США предсказали падение до 35-летнего
США — за решения Международного уголовного суда, если это выгодно
США — за решения Международного уголовного суда, если это выгодно
"Общественная солидарность и открытость": эксперт объяснил, почему Россия прошла пик пандемии легче, чем большинство стран Европы и США
"Общественная солидарность и открытость": эксперт объяснил, почему
В Госдуме оценили заявление о демонтаже труб для транзита через Украину
В Госдуме оценили заявление о демонтаже труб для транзита через
Рэпер рассказал об отказавших почках после лечения от коронавируса
Рэпер рассказал об отказавших почках после лечения от коронавируса
В США протестующие собирают подписи за снос памятника Линкольну, освободившему рабов
В США протестующие собирают подписи за снос памятника Линкольну,
Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
Показан момент взрыва вблизи российского БТРа в Сирии
Показан момент взрыва вблизи российского БТРа в Сирии
БДТ завершит акцию помощи врачам спектаклем "Алиса"
БДТ завершит акцию помощи врачам спектаклем "Алиса"

Топ на сегодня

«Современник» воззвал к великодушию после ДТП с Ефремовым
«Современник» воззвал к великодушию после ДТП с Ефремовым
Личный прием заявлений о голосовании по месту нахождения начался в УИКах
Личный прием заявлений о голосовании по месту нахождения начался в
Захарова рассказала об «очень сложном» вывозном рейсе из Африки
Захарова рассказала об «очень сложном» вывозном рейсе из Африки
"Пусть поубирает туалеты": Ремесло прокомментировал уголовное дело в отношении Навального за клевету
"Пусть поубирает туалеты": Ремесло прокомментировал уголовное дело в
Верховный суд США вступился за права геев и трансгендеров на работе
Верховный суд США вступился за права геев и трансгендеров на работе

Еще по теме

Лунный день сегодня 24 мая 2020 года
Лунный день сегодня 16 апреля 2020 года
Лунный день сегодня 31 мая 2020 года
Лунный день сегодня 10 июня 2020 года