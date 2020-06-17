Лунный день сегодня 17 июня 2020 года

Вадим Карасев

Лунная энергия может как помочь, так и спутать планы. К счастью, риски и неблагоприятные события можно обойти, если прислушаться к советам лунного календаря.

Луна в Тельце усилит интуицию, буквально открыв пророческие способности. Выводы, которые вы сделаете сегодня, могут сильно повлиять на течение судьбы. Усиленная интуиция поможет вникнуть в самую суть вещей и отыскать новые пути для достижения желаемого. И нет причин сомневаться в том, что эти пути самые верные. Успех будет сопутствовать всем, кто отбросит страхи и начнет двигаться навстречу переменам.

Фаза Луны: 25-26 лунные сутки. Сближение убывающей Луны с Тельцом подогреет бурные страсти и дурные привычки. Возможны проявления фанатизма, провокации, скандалы, обиды. Важно сохранять холодную голову, тогда судьба подарит счастливый случай, протянет руку помощи или даст добрый знак.

Магнитные бури: 17 июня не ожидается резких колебаний магнитосферы. Наступит период затишья, который стоит провести с пользой: уделить время завершению дел и укреплению энергетики.

Благоприятные дела 17 июня:

составление планов, бизнес-проектов;духовный рост — время Петрова поста способствует духовному просветлению;запланированные покупки;общение с близкими;переписки и разговоры на откровенные темы;стремление к гармонии.

Опасности и риски 17 июня:

Домашние дела при Луне в Тельце

мимолетные интрижки;отказ от перемен;чрезмерное чувство гордости;несдержанность и обидные высказывания.

При Луне в Тельце следует поддерживать порядок: убирать вещи на свои места, протирать пыль, сразу мыть посуду. Но генеральная уборка сегодня может закончиться упадком сил. Вместо этого лучше разобрать старые вещи. Можно найти много интересного: потерянную семейную реликвию, любимую книгу, старый диск с хорошей музыкой.

Работа и деньги в среду

Результаты ваших трудов сегодня превзойдут самые смелые ожидания. Главное — не снижать темп работы и ответственно выполнять все рабочие обязанности. С деньгами потребуется осторожность, особенно если они чужие: есть вероятность оттока финансового благополучия. Денежные заговоры сегодня будут уместны для тех, кто планирует крупные покупки, переводы или взятие кредита.

Внешний вид по лунному календарю

Убывающая Луна в Тельце сделает этот день пассивным. Для того, чтобы найти в себе силы завершить важные дела, стоит выбрать практичную одежду из натуральных тканей. Такие вещи отлично пропускают энергию Земли и защищают от негативного воздействия. Удачу принесут пастельные оттенки, а также талисманы, подобранные в соответствии со стихией Знака.

Любовь и отношения сегодня

Лунный Телец способствует укреплению и развитию счастливых отношений. Проблемы возможны лишь с выбором человека на роль спутника жизни. На помощь свободным людям, находящимся в поиске, придет астрологическая совместимость. Остальным астрологи советуют во всем соблюдать меру, особенно в словах и поступках: сегодня пригодится владение дипломатическими приемами и умение вести грамотную домашнюю политику.

Настроение и здоровье 17 июня

День принесет с собой переменную облачность на всех фронтах. Энергия нестабильности и раздражительности — не лучший спутник, поэтому вечер стоит посвятить любимым занятиям или общению в кругу близких людей. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют обязательно найти время для того, чтобы побыть наедине с собой и своими мыслями.

В этот день будет важно укреплять здоровье. Речь идет о профилактике заболеваний и повышении интереса к здоровому образу жизни, нестандартным способам лечения и нетрадиционной медицине.