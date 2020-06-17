Малахов разоблачил известного бизнес-гуру из интернета

Вадим Карасев

Андрей Малахов Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В эфире ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» выпустили расследование об известном 24-летнем бизнес-гуру Артеме Маслове. В выпуске, опубликованном на YouTube, утверждалось, что молодой человек обещал помочь людям стать успешными, получал от них деньги, а затем пропадал.

В студию пришли несколько жертв Маслова, решивших разоблачить его. Они отметили, что в соцсетях он создает образ успешного молодого человека и хвастается многомиллионными заработками. Одна из них рассказала, что интернет-гуру предложил ей вложить деньги в завод по производству шоколадных батончиков. Она продала машину и перевела деньги Маслову, после чего он перестал выходить на связь. Женщина добавила, что он часто призывает людей брать кредиты и микрозаймы, получает деньги, а затем блокирует этих людей.

Бывшая девушка Маслова Маргарита Баринова отметила, что давала ему деньги в долг, чтобы он их инвестировал. После расставания она смогла взыскать часть суммы, так как у нее были расписки. Юрист Максим Зинченко отметил, что с 2019 года собирает заявления от жертв Маслова. По его словам, за три месяца он «насобирал заявлений на шесть миллионов рублей». Юрист отметил, что многие жертвы не хотели обращаться в суд, потому что им было стыдно за то, что они поверили мошеннику.

Позже к эфиру по видеосвязи подключился Маслов, находящийся, по его словам, в ОАЭ. «Я даю рецепты людям, они из них готовят. Это маркетинг, никто не будет отрицать, что я делаю контент, который мотивирует людей», — объяснил он свою бизнес-модель. В ответ на это гости студии сказали, что он занимается «кидаловом». Малахов попросил бизнес-гуру показать комнату и вид из окна, чтобы доказать успешность, но Маслов отказался и заявил, что «вышел из того времени, где нужно себя показывать».

«Если у тебя есть лишняя тысяча рублей, лучше пойти купить книгу», — резюмировал Малахов и порекомендовал людям, которые хотят перевести деньги интернет-гуру, читать отзывы о них.

В марте в «Прямом эфире» вышло расследование деятельности российских вебкам-моделей — девушек, которые за деньги раздеваются перед камерой. Корреспонденты программы «внедрились в одну из московских вебкам-студий и узнали все тайны этого бизнеса «на грани».