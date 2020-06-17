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Медведев обсудит предложения "Единой России" по внутреннему туризму

Медведев обсудит предложения "Единой России" по внутреннему туризму
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в среду проведет совещание по развитию внутреннего туризма в стране.

В ходе мероприятия участники обсудят предложения ЕР по развитию и дополнительным мерам поддержки внутреннего туризма - экономическим и законодательным.

На повестку также будет вынесен вопрос развития государственно-частного партнерства, поддержки социально-ориентированных НКО, работающих в сфере туризма, а также привлечение молодых кадров в отрасль.


В совещании примут участие представители туристической отрасли и общественных объединений.

# Политика
По материалам: ria.ru

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