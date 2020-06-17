Медведев обсудит предложения "Единой России" по внутреннему туризму
Сегодня, 07:28 Лидия Мартынова
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в среду проведет совещание по развитию внутреннего туризма в стране.
В ходе мероприятия участники обсудят предложения ЕР по развитию и дополнительным мерам поддержки внутреннего туризма - экономическим и законодательным.
На повестку также будет вынесен вопрос развития государственно-частного партнерства, поддержки социально-ориентированных НКО, работающих в сфере туризма, а также привлечение молодых кадров в отрасль.
В совещании примут участие представители туристической отрасли и общественных объединений.
По материалам: ria.ru