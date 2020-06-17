МИД России: Вывод войск США из Афганистана не ухудшит ситуацию в Центразии
Вывод американского контингента из Афганистана не приведет к росту угроз для стран Центральной Азии. Об этом сегодня, 17 июня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская сторона рассчитывает, что выполнение условий мирного соглашения между США и талибами, подписанного 29 февраля в Дохе, приведет к полному выводу иностранных войск из Афганистана, сказала Захарова.
При этом Захарова отметила, что Россия укрепляет потенциал российской военной базы в Таджикистане, поскольку это повышает безопасность южных рубежей Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В рамках ОДКБ реализуется комплекс мер, направленных на снижение напряженности на таджикско-афганской границе, прорабатываются меры по усилению разведки за перемещением боевиков, мониторингу наиболее опасных направлений, отметила дипломат.
При этом ОДКБ готова к любому сценарию в Афганистане, государства-члены проводят учения с контингентами коллективных сил этой структуры в приграничных с Афганистаном районах Таджикистана.
Как сообщало ИА Newstes , по мнению аналитиков, США вернулись к идее, которая обсуждалась еще в начале 2000-х — раздела Афганистана. После вывода американских войск власть в Афганистане возьмут талибы, с декабря по май территория, контролируемая ими, увеличилась с 30 до 40%. Страна обречена на развал. В этой связи огромное внимание США уделяют Казахстану, т.к. через него (и Южный Кавказ) проходит «северный маршрут» афганского транзита, который в случае раздела Афганистана и обострения отношений с пуштунами может остаться единственным.