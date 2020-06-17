МИД России: Вывод войск США из Афганистана не ухудшит ситуацию в Центразии

Влада Некрасова

Вывод американского контингента из Афганистана не приведет к росту угроз для стран Центральной Азии. Об этом сегодня, 17 июня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Не считаем, что вывод американских войск из Афганистана чреват ростом угроз для государств Центральной Азии. Скорее, присутствие контингентов США и НАТО является раздражителем для вооруженной оппозиции и препятствием для стабилизации обстановки в стране», — сказала она.

Российская сторона рассчитывает, что выполнение условий мирного соглашения между США и талибами, подписанного 29 февраля в Дохе, приведет к полному выводу иностранных войск из Афганистана, сказала Захарова.

«Мы также исходим из того, что нормализация обстановки в стране позволит властям Афганистана эффективнее бороться с действующими в настоящее время на территории исламской республики угрозами терроризма и наркопреступности», — добавила она.

При этом Захарова отметила, что Россия укрепляет потенциал российской военной базы в Таджикистане, поскольку это повышает безопасность южных рубежей Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В рамках ОДКБ реализуется комплекс мер, направленных на снижение напряженности на таджикско-афганской границе, прорабатываются меры по усилению разведки за перемещением боевиков, мониторингу наиболее опасных направлений, отметила дипломат.

При этом ОДКБ готова к любому сценарию в Афганистане, государства-члены проводят учения с контингентами коллективных сил этой структуры в приграничных с Афганистаном районах Таджикистана.

Как сообщало ИА Newstes , по мнению аналитиков, США вернулись к идее, которая обсуждалась еще в начале 2000-х — раздела Афганистана. После вывода американских войск власть в Афганистане возьмут талибы, с декабря по май территория, контролируемая ими, увеличилась с 30 до 40%. Страна обречена на развал. В этой связи огромное внимание США уделяют Казахстану, т.к. через него (и Южный Кавказ) проходит «северный маршрут» афганского транзита, который в случае раздела Афганистана и обострения отношений с пуштунами может остаться единственным.



