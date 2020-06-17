Минимальный срок дисквалификации в КоАП увеличат до 6 месяцев

Анастасия Иванова

Тема: Пленарное заседание Совета Федерации 17 июня 2020 года

В Кодексе об административных правонарушениях установят, что нижний предел наказания в виде дисквалификации составляет 6 месяцев. Соответствующий закон одобрен на пленарном заседании Совета Федерации.

По словам зампреда Комитета палаты по конституционному законодательству и госстроительству Александра Башкина, согласно статье 3.11 КоАП, такой вид административного наказания, как дисквалификация, применяется судами во временном диапазоне от 6 месяцев до 3 лет. «Однако в особенной части КоАП мы можем встретить три статьи, которые предусматривают указанное наказание на срок меньше нижнего предела», — сказал сенатор. Таким образом, возникает правовая коллизия.

Закон исправляет эту коллизию и приводит все статьи КоАП в соответствие. Устанавливается, что нижняя норма наказания составляет 6 месяцев. Всего в КоАП около 90 статей, предусматривающих такое наказание, как дисквалификация, отметил Александр Башкин.

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