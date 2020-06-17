Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Министр объединения Кореи подал в отставку из-за нового кризиса

Министр объединения Кореи подал в отставку из-за нового кризиса

Министр объединения Кореи подал в отставку из-за нового кризиса

Министр объединения Кореи Ким Ён Чхоль подал в отставку из-за нового кризиса между Сеулом и Пхеньяном. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

«Мне жаль, что я не смог удовлетворить ожидания тех, кто жаждет мира на Корейском полуострове», — рассказал он. Ким Ён Чхоль признал, что мог бы предвидеть ухудшение отношений между Северной и Южной Кореей, поэтому ответственность за кризис лежит на нем.

Ранее Северная Корея вновь собралась ввести войска в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей. Сеул заявил, что готов жестко ответить на военные провокации КНДР и попытки дестабилизировать ситуацию на Корейском полуострове.

16 июня Cеверная Корея взорвала межкорейский узел связи в приграничном городе Кэсон. Инцидент произошел вскоре после новости о планах КНДР укрепить границу с южными соседями.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Чехии оценили отношения с Россией «на троечку»
В Чехии оценили отношения с Россией «на троечку»
Прокуратура запросила 9 и 6 лет колонии для двух фигурантов дела «Сети»
Прокуратура запросила 9 и 6 лет колонии для двух фигурантов дела
Звезда K-Pop Yohan умер в возрасте 28 лет
Звезда K-Pop Yohan умер в возрасте 28 лет
Министр объединения Кореи подал в отставку из-за нового кризиса
Министр объединения Кореи подал в отставку из-за нового кризиса
Воздушные тревоги. Истребители США снова сопроводили Ту-95МС у границы
Воздушные тревоги. Истребители США снова сопроводили Ту-95МС у границы
Выпускники Малой академии естественнонаучного образования при УлГПУ продолжат обучение в профильных классах
Выпускники Малой академии естественнонаучного образования при УлГПУ
Сальма Хайек опубликовала фото без макияжа и продемонстрировала седые волосы
Сальма Хайек опубликовала фото без макияжа и продемонстрировала седые
"Пошло прахом". Южная Корея пригрозила КНДР расплатой в случае войны
"Пошло прахом". Южная Корея пригрозила КНДР расплатой в случае войны
Петросян высказался о краже «его помощником» крупной суммы на похоронах Трушкина
Петросян высказался о краже «его помощником» крупной суммы на
Большинством голосов. Парламент Киргизии утвердил нового премьера
Большинством голосов. Парламент Киргизии утвердил нового премьера
Доллару предрекли скорый крах
Доллару предрекли скорый крах
США спланировали новую военную спецоперацию у берегов Крыма
США спланировали новую военную спецоперацию у берегов Крыма

Топ на сегодня

Делегация востока Ливии рассказала о встрече с Богдановым
Делегация востока Ливии рассказала о встрече с Богдановым
Евросоюз обеспокоен сообщениями о массовых захоронениях в Ливии
Евросоюз обеспокоен сообщениями о массовых захоронениях в Ливии
Пьяный таксист сбил на тротуаре шедших за аттестатами российских школьников
Пьяный таксист сбил на тротуаре шедших за аттестатами российских
Лидера «Процветающей Армении» лишили депутатской неприкосновенности
Лидера «Процветающей Армении» лишили депутатской неприкосновенности
Лавров: Россия "за" диалог с членами НАТО
Лавров: Россия "за" диалог с членами НАТО

Еще по теме

Стало известно о секретном канале связи между Северной и Южной Кореей
Возле границы Северной и Южной Кореи раздался взрыв
Северная Корея отменила саммит США-КНДР
Мэттис посетил демилитаризованную зону на границе КНДР