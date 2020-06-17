Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Министр строительства поблагодарил Совет Федерации за поддержку решений в пользу строительных компаний

Министр строительства поблагодарил Совет Федерации за поддержку решений в пользу строительных компаний

Министр строительства поблагодарил Совет Федерации за поддержку решений в пользу строительных компаний

Тема: Пленарное заседание Совета Федерации 17 июня 2020 года


Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев на «правительственном часе» в Совете Федерации рассказал о мерах поддержки строительных компаний и предприятий ЖКХ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Так, действие разрешения на строительство в рамках законодательных мер было продлено на год. «Благодарим Совет Федерации, что мы были поддержаны в этих решениях», — сказал министр. По его словам, эта мера была необходима, чтобы не останавливать процесс в условиях, когда передвижение людей было невозможно, а многие организации работали на удалёнке.

Также министр рассказал, что в министерстве был утверждён перечень поддержки системообразующих предприятий, куда вошли всего 76 организаций, из них 54 — компании строительной отрасли и 22 — ЖКХ. Эти строительные компании, по его словам, сейчас строят 53,5 млн квадратных метров жилья. Также в список вошли предприятия ЖКХ, работающие в городах федерального значения и областных центрах.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

В Чехии оценили отношения с Россией «на троечку»
В Чехии оценили отношения с Россией «на троечку»
Прокуратура запросила 9 и 6 лет колонии для двух фигурантов дела «Сети»
Прокуратура запросила 9 и 6 лет колонии для двух фигурантов дела
Звезда K-Pop Yohan умер в возрасте 28 лет
Звезда K-Pop Yohan умер в возрасте 28 лет
Министр объединения Кореи подал в отставку из-за нового кризиса
Министр объединения Кореи подал в отставку из-за нового кризиса
Воздушные тревоги. Истребители США снова сопроводили Ту-95МС у границы
Воздушные тревоги. Истребители США снова сопроводили Ту-95МС у границы
Выпускники Малой академии естественнонаучного образования при УлГПУ продолжат обучение в профильных классах
Выпускники Малой академии естественнонаучного образования при УлГПУ
Сальма Хайек опубликовала фото без макияжа и продемонстрировала седые волосы
Сальма Хайек опубликовала фото без макияжа и продемонстрировала седые
"Пошло прахом". Южная Корея пригрозила КНДР расплатой в случае войны
"Пошло прахом". Южная Корея пригрозила КНДР расплатой в случае войны
Петросян высказался о краже «его помощником» крупной суммы на похоронах Трушкина
Петросян высказался о краже «его помощником» крупной суммы на
Большинством голосов. Парламент Киргизии утвердил нового премьера
Большинством голосов. Парламент Киргизии утвердил нового премьера
Доллару предрекли скорый крах
Доллару предрекли скорый крах
США спланировали новую военную спецоперацию у берегов Крыма
США спланировали новую военную спецоперацию у берегов Крыма

Топ на сегодня

Делегация востока Ливии рассказала о встрече с Богдановым
Делегация востока Ливии рассказала о встрече с Богдановым
Евросоюз обеспокоен сообщениями о массовых захоронениях в Ливии
Евросоюз обеспокоен сообщениями о массовых захоронениях в Ливии
Пьяный таксист сбил на тротуаре шедших за аттестатами российских школьников
Пьяный таксист сбил на тротуаре шедших за аттестатами российских
Лидера «Процветающей Армении» лишили депутатской неприкосновенности
Лидера «Процветающей Армении» лишили депутатской неприкосновенности
Лавров: Россия "за" диалог с членами НАТО
Лавров: Россия "за" диалог с членами НАТО

Еще по теме

Минстрой вводит еженедельный мониторинг финансового положения застройщиков
Совфед предложил включить застройщиков в системообразующие предприятия
За информационную систему ЖКХ будет отвечать Минстрой
Более 44 тысяч домов в Подмосковье включили в программу капремонта