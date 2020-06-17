Министр строительства поблагодарил Совет Федерации за поддержку решений в пользу строительных компаний

Анастасия Иванова

Тема: Пленарное заседание Совета Федерации 17 июня 2020 года

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев на «правительственном часе» в Совете Федерации рассказал о мерах поддержки строительных компаний и предприятий ЖКХ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Так, действие разрешения на строительство в рамках законодательных мер было продлено на год. «Благодарим Совет Федерации, что мы были поддержаны в этих решениях», — сказал министр. По его словам, эта мера была необходима, чтобы не останавливать процесс в условиях, когда передвижение людей было невозможно, а многие организации работали на удалёнке.

Также министр рассказал, что в министерстве был утверждён перечень поддержки системообразующих предприятий, куда вошли всего 76 организаций, из них 54 — компании строительной отрасли и 22 — ЖКХ. Эти строительные компании, по его словам, сейчас строят 53,5 млн квадратных метров жилья. Также в список вошли предприятия ЖКХ, работающие в городах федерального значения и областных центрах.