Многомиллиардную закупку «Газпрома» потребовали проверить

Вадим Карасев

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило два обращения с требованием проверить многомиллиардную закупку «Газпрома», сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.

Заявителями выступили компания «Просперити» и неуказанное физическое лицо. Поводом для жалоб стала закупка 1,3 миллиона тонн труб большого диаметра по предельной цене 98,4 миллиарда рублей.

Итоги тендера еще не подведены. Процедура была назначена на 16 июня, однако днем ранее в системе госзакупок ее статус был изменен на «работу комиссии». Ожидается, что рассмотрение жалобы ФАС состоится 19 июня.

В недавнем расследовании «Ленты.ру», посвященном строительству газопровода «Сила Сибири», были представлены свидетельства многочисленных нарушений со стороны «Газпрома» при проведении тендеров на строительство и разработку скважин. Приблизительный ущерб превысил 500 миллиардов рублей.