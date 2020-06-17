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Мосгоризбирком опроверг данные об отказах в УИК работать на голосовании

Мосгоризбирком опроверг данные об отказах в УИК работать на голосовании
Мосгоризбирком опроверг информацию о массовом отказе членов участковых избирательных комиссий работать на голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Ранее "Открытые медиа" сообщили, что члены участковых избиркомов в Москве якобы массово отказываются работать на голосовании по Конституции.

"Не подтверждаем. Все комиссии работают в штатном режиме", - сказал РИА Новости заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить данную информацию.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.

# Политика
По материалам: ria.ru

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