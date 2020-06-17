Московские школьники с середины марта сдали 50 тысяч пробных ЕГЭ

Алексей Вольцев

Московские школьники с середины марта сдали 50 тысяч пробных Единых государственных экзаменов, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Для проверки знаний учащиеся использовали веб-сервис «Мои достижения».

«С помощью сервиса «Мои достижения» мы предоставляем выпускникам уникальную возможность комплексной подготовки к экзаменам. Они проходят диагностику, выявляют пробелы в своих знаниях, видят, какие темы им нужно подтянуть. Также выпускники могут получить консультацию эксперта ГИА с разбором ошибок, допущенных в работе. Кроме того, можно посмотреть видеоконсультации по подготовке к ЕГЭ и обучающие видеоролики с решением отдельных заданий, а также потренироваться в заполнении бланков ГИА», – сообщил заместитель директора Московского центра качества образования Богдан Легостаев.

В России ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. В 2022 году в число обязательных предметов для выпускников также планируется ввести иностранный язык.