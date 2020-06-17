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Московский суд объяснил разное наказание парню и девушке за секс на площади

Московский суд объяснил разное наказание парню и девушке за секс на площадиФото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»

В Басманном суде Москвы объяснили, почему парень и девушка получили разное наказание за секс на Хохловской площади в центре столицы, передает издание «Подъем».

Парень получил 10 суток ареста, а девушка — 3. Молодому человеку вынесли такое наказание из-за наличия судимости, которая не снята и не погашена, рассказала пресс-секретарь суда Ирина Морозова, Она добавила, что девушка «обладает более чистой репутацией».

Как выяснил «Подъем», в 2015 году молодого человека задержали за незаконное приобретение и хранение 1,32 грамма метилаэфедрона. В конце 2016 года его приговорили к трем годам условно, назначив испытательный срок в четыре года.

23-летний парень и 19-летняя девушка занялись сексом на Хохловской площади, также известной, как Яма, в ночь на 14 июня, это попало на видео. Молодых людей задержали 16 июня, на них составили протоколы о мелком хулиганстве. Как писал РЕН ТВ, в момент совершения полового акта они были пьяны.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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