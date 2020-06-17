Можно ли будет попасть в Египет через Белоруссию?

Влада Некрасова

В Египте рассказали, как будут обеспечивать безопасность иностранных туристов, и какие выгоды ждут международных авиаперевозчиков. Белорусы уже «дрогнули»: их чартеры полетят самыми первыми из всех иностранных рынков. Шансы россиян отправиться в Египет на белорусском рейсе оценили эксперты.

ЕГИПЕТ ВОССТАНОВИТ АВИАСООБЩЕНИЕ В ПОЛНОЦЕННОМ ФОРМАТЕ

Власти Египта продолжают вести активную кампанию по возвращения въездного туризма. Вслед за решением открыть для иностранного туризма курортные зоны, освободив прибывающих на чартерах от уплаты визового сбора, в воскресенье было объявлено о возобновлении с 1 июля авиасообщения в полном объеме. Международные авиарейсы готовы принимать аэропорты Каира и Александрии. Рейсы будут возобновляться на взаимной основе.

Туристы перед вылетом в своей стране должны будут заполнить декларацию о том, что они не являются носителями «ковида», и предъявить ее при получении посадочного талона на рейс в Египет. Тем, кто прилетит из стран с высокими показателями по заболеваемости COVID-19, придется предоставить отрицательные результаты ПЦР-теста, сделанные за 48 часов до вылета. Во время полета в Египет все пассажиры должны быть в масках.

ТУРИСТАМ РЕКОМЕНДУЮТ НЕ ПОКИДАТЬ ОТЕЛЬ

Как заявил министр туризма древностей Халед аль-Анани, пока иностранный туризм возвращается только в три провинции - Южный Синай (Шарм-эль-Шейх, Нувейба, Таба и Дахаб), Красное море (Хургада, Марса-Алам) и Матрух на Средиземном море.

Туристам будет рекомендовано не покидать территорию гостиничных комплексов. К приему гостей готовы 232 отеля, которые выполнили необходимые санитарные требования. Всех туристов на отдыхе обяжут регулярно измерять температуру тела. Принимающие компании обязаны предоставлять своим клиентам медицинские маски.

Министр подчеркнул, что в каждом номере действующего отеля можно будет разместиться не более чем 2 взрослым и 2 детям.

Экскурсии в долину Нила, Луксор и Асуан для интуристов пока запрещены. Пустят на плато Гиза и в музеи Каира при условии, что численность туристической группы не превысит 25 человек.

В отелях по-прежнему будут запрещены массовые мероприятия и курение кальяна. Власти в этом вопросе проявляют принципиальность: за «вечеринку» у бассейна у отеля RedSea в Хургаде отозвали лицензию.

ЕГИПЕТ ОБЕЩАЕТ ПЛАТИТЬ ЗА ЧАРТЕРЫ

Перечень стимулов для иностранных перевозчиков снова расширили. К уже анонсированным скидкам на обслуживание в курортных аэропортах обещаны скидки на топливо. Кроме того, за чартеры снова будут платить: от 1500 до 2000 долларов в зависимости от аэропорта прилета. Правда, эта мера поддержки, как и бесплатная виза, будет действовать лишь до 30 октября.

На предложение египетской стороны первыми отреагировали в Белоруссии: чартеры из этой страны полетят на Красное море уже 4 июля. Так, туроператор TEZ TOUR будет летать на бортах а/к Belavia в Хургаду летом-2020 из 5 городов, в Шарм-эль-Шейх - из 6 городов Белоруссии.

Вслед за Белоруссией стартует туристическая перевозка из Украины и Сербии, обсуждаются рейсы из Италии и Польши. Традиционные рынки Египта - Германия и Великобритания - заявили о планах вернуться не раньше осени.

ЕСТЬ ЛИ ШАНСЫ ПОПАСТЬ В ЕГИПЕТ ЧЕРЕЗ БЕЛОРУССИЮ

Россия пока «держит» границы на замке. Однако не исключено, что уже 19 июня объявят о сроках открытия границы с Белоруссией. В Минск на этой неделе отправится глава МИД РФ Сергей Лавров. Как подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве, «ни у одной из сторон нет желания сохранять нынешнюю ситуацию с закрытием границы, это не соответствует интересам государств». При этом Белоруссия предложила России снять ограничения на поездки для граждан уже в ближайшее время.

Впрочем, даже если российско-белорусская граница откроется, то шансы россиян улететь в Египет эксперты оценивают, как «теоретические».

Во-первых, неясно, будет ли Египет принимать на рейсах из Белоруссии россиян. Например, Турция таких пассажиров не пускает. Как сообщили представители туроператора TEZ TOUR, туристы из РФ пока не могут воспользоваться белорусскими рейсами: на данный момент нет официального решения со стороны властей Турции о готовности приема россиян.

«Поэтому от путешествий в Турцию через Белоруссию стоит воздержаться во избежание возможных проблем на границе», - подчеркивают в TEZ TOUR.

Во-вторых, непонятно, какому транспорту и в каком объеме разрешат пересекать границу РФ и Белоруссии: с апреля между странами нет железнодорожного и авиасообщения, а по автодороге пересечь границу могут только ограниченные категории наших соотечественников, располагающие подтверждающими документами. С 6 июня из РФ можно выехать при наличии вида на жительство в другой стране, с целью учебы, лечения или ухода за больными родственниками.

«Вряд ли запуск авиасообщения между Россией и Белоруссией сразу будет в докризисных объемах. Скорее всего, это будут небольшие объемы перевозки для восстановления гуманитарных и деловых связей. Возможно, не сразу вернутся к прежним показателям и объемы железнодорожной перевозки. На первый план выходят вопросы контроля за прибывающими, так что Роспотребнадзор, не исключено, потребует сохранить для всех приезжающих из Белоруссии требование 14-дневного карантина. В этом случае любые рейсы через Минск в Египет, Турцию или в другие страны мира потеряют свою привлекательность», - говорит эксперт в авиаотрасли.