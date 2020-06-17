Музей в Амстердаме купил письмо Ван Гога и Гогена за 210 тысяч евро

Анастасия Иванова

Совместное письмо Винсента Ван Гога и Поля Гогена, которое во вторник было продано на торгах в Париже, приобрел Музей Ван Гога в Амстердаме.

Ранее сообщалось, что письмо, сочиненное двумя величайшими фигурами в истории современной живописи, ушло с молотка за 210,6 тысячи евро при нижней границе эстимейта в 180 тысяч евро.

"Это единственное письмо, которое Ван Гог написал вместе с другим художником. Музей рассматривает его как наиболее важный документ-автограф Ван Гога из числа тех, которые находились в частных руках", - говорится в коммюнике музея.

Два художника в начале ноября 1888 года отправили письмо своему коллеге Эмилю Бертрану из Арля на юге Франции. Они оба подписали это послание. Незадолго до этого сам Гоген приехал в Арль к Ван Гогу, который мечтал создать в этом городе мастерскую художников-единомышленников.

Письмо содержит взаимные комплименты художников друг другу. Также в нем упоминается посещение местных публичных домов.

Пребывание Гогена в Арле продлилось лишь два месяца и было омрачено конфликтами и ссорами. Именно в этот период Ван Гог отрезал себе часть уха – инцидент, ставший одним из наиболее известных эпизодов в его биографии.