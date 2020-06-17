Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » На акции в центре Киева в ход пошли дымовые шашки и газ: есть задержанные

На акции в центре Киева в ход пошли дымовые шашки и газ: есть задержанные

На акции в центре Киева в ход пошли дымовые шашки и газ: есть задержанные

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В полиции Киева, ранее сообщившей об усиленном дежурстве из-за проведения нескольких акций в центре столицы, сообщили о задержании нескольких человек.

Как сообщили в отделе коммуникаций столичной полиции, в территориальное управление доставлены несколько человек, которые бросили несколько дымовых шашек в колонну, которая двигалась из-под Офиса президента на Банковой на улицу Академика Богомольца.

«После проведения проверки действиям правонарушителей будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве полицейские задержали нескольких участников акции под зданием суда, где избирали меру пресечения одесскому активисту Сергею Стерненко. Некоторые были избиты.

18 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

В Чехии оценили отношения с Россией «на троечку»
В Чехии оценили отношения с Россией «на троечку»
Прокуратура запросила 9 и 6 лет колонии для двух фигурантов дела «Сети»
Прокуратура запросила 9 и 6 лет колонии для двух фигурантов дела
Звезда K-Pop Yohan умер в возрасте 28 лет
Звезда K-Pop Yohan умер в возрасте 28 лет
Министр объединения Кореи подал в отставку из-за нового кризиса
Министр объединения Кореи подал в отставку из-за нового кризиса
Воздушные тревоги. Истребители США снова сопроводили Ту-95МС у границы
Воздушные тревоги. Истребители США снова сопроводили Ту-95МС у границы
Выпускники Малой академии естественнонаучного образования при УлГПУ продолжат обучение в профильных классах
Выпускники Малой академии естественнонаучного образования при УлГПУ
Сальма Хайек опубликовала фото без макияжа и продемонстрировала седые волосы
Сальма Хайек опубликовала фото без макияжа и продемонстрировала седые
"Пошло прахом". Южная Корея пригрозила КНДР расплатой в случае войны
"Пошло прахом". Южная Корея пригрозила КНДР расплатой в случае войны
Петросян высказался о краже «его помощником» крупной суммы на похоронах Трушкина
Петросян высказался о краже «его помощником» крупной суммы на
Большинством голосов. Парламент Киргизии утвердил нового премьера
Большинством голосов. Парламент Киргизии утвердил нового премьера
Доллару предрекли скорый крах
Доллару предрекли скорый крах
США спланировали новую военную спецоперацию у берегов Крыма
США спланировали новую военную спецоперацию у берегов Крыма

Топ на сегодня

Делегация востока Ливии рассказала о встрече с Богдановым
Делегация востока Ливии рассказала о встрече с Богдановым
Евросоюз обеспокоен сообщениями о массовых захоронениях в Ливии
Евросоюз обеспокоен сообщениями о массовых захоронениях в Ливии
Пьяный таксист сбил на тротуаре шедших за аттестатами российских школьников
Пьяный таксист сбил на тротуаре шедших за аттестатами российских
Лидера «Процветающей Армении» лишили депутатской неприкосновенности
Лидера «Процветающей Армении» лишили депутатской неприкосновенности
Лавров: Россия "за" диалог с членами НАТО
Лавров: Россия "за" диалог с членами НАТО

Еще по теме

Били ногой по голове: в сеть попало скандальное видео задержания активиста под судом по делу Стерненко
В Киеве забросали дымовыми шашками ресторан-караоке
Полиция призывает не идти против закона на акциях в центре Киева
Стерненко отправили под домашний арест