На Красной площади началась первая ночная репетиция парада Победы

Алексей Вольцев

Первая ночная репетиция парада по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне началась на Красной площади в Москве. Об этом в среду вечером сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны.

Военнослужащие из состава пеших парадных расчетов и механизированной колонны приступили к проведению тренировки военного парада в 22.00 по местному времени. Отмечается, что в тренировке на Красной площади в том числе принимают участие парадные расчеты военнослужащих иностранных государств.

На юбилейном параде будет представлена историческая составляющая. В пешей части парада из более чем 40 парадных расчетов будет представлено 11 в исторической форме одежды. В состав механизированной колонны вошли 234 единицы исторической, современной и перспективной военной техники.

В ведомстве заявили, что к участию в параде допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к коронавирусу нового типа и без симптомов заболевания. Тренировка военного парада проводится в средствах индивидуальной защиты — в перчатках и масках.

Вторую ночную тренировку на Красной площади планируется провести в четверг, также в 22.00, генеральная репетиция запланирована на 20 июня. Сам парад по случаю 75-й годовщины Победы состоится 24 июня.