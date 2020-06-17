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На Мадагаскаре открыт новый вид лягушек

На Мадагаскаре открыт новый вид лягушек

Немецкий зоолог Марк Шерц (Mark Scherz), работающий в Университете Констанца и Баварской государственной зоологической коллекции, описал неизвестный ранее вид лягушек, обитающий на севере острова Мадагаскар.

Лягушка принадлежит к семейству узкоротов, известных также под названием микроквакши (Microhylidae). Самый крупные представители этого семейства достигают длины 10 сантиметров, но большинство принадлежащих к нему видов имеют длину 1–3 сантиметра. Узкороты встречаются в тропических и субтропических регионах разных континентов, но открытый ныне вид принадлежит к роду ромбофрин (Rhombophryne), представители которого обитают только на Мадагаскаре.

Новый вид известен всего по одному экземпляру — взрослой самке, пойманной 28 декабря 2017 года зоологической экспедицией в национальном парке Монтань д’Амбр в мадагаскарской провинции Анциранана. Длина лягушки — 24,9 миллиметра. Окрашена она преимущественно в разные оттенки коричневого, но задняя сторона бедер имеет ярко-оранжевый цвет, а в нижней части спины по бокам есть два крупных черных пятна.

«Как только я увидел эту лягушку, я понял, что это новый вид, — рассказывает Марк Шерц. — Оранжевые отметины на ногах и большие черные пятна сразу же сделали это очевидным для меня. Во время исследований в магистратуре и докторантуре я изучал этот род и описал несколько видов, среди известных видов данного рода нет ни одного с такими оранжевыми ногами, и лишь у немногих видов имеются черные отметины. Редко когда мы находим лягушку и сразу можем понять, что это новый вид, не дожидаясь результатов секвенирования ДНК». Марк Шерц назвал новый вид ромбофриной Эллы (Rhombophryne ellae) в честь своего партнера Эллы З. Латтенкамп «в знак признательности за ее любовь, поддержку и бесконечное терпение, а также в честь получения ею докторской степени».

Оранжевые участки на ногах данной лягушки присоединяют ее к растущему списку видов лягушек, у которых тоже имеются подобные оранжевые или красные пятна. Эволюционное значение этого признака пока остается неясным. Но он неоднократно независимо возникал в ходе эволюции у разных видов лягушек, в том числе у мадагаскарских узкоротов.

Марк Шерц также отмечает, что обнаружение столь ярко отличающегося от сородичей вида в сравнительно неплохо изученном национальном парке указывает на значительные пробелы в знаниях о тропических земноводных. «Это также подчеркивает роль, которую плохая погода, особенно циклоны, может сыграть в том, чтобы заставить скрыто живущих лягушек покинуть укрытия. Ромбофрина Эллы была поймана, когда на Мадагаскаре шли сильные дожди, вызванные циклоном Ава, несколько других видов, описанных недавно мною и моими коллегами, были также пойманы в аналогичных циклонических условиях», — добавляет Марк Шерц.

Описание нового вида опубликовано в журнале Zoosystematics and Evolution.

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По материалам: polit.ru

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