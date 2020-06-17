На рассмотрение Совета Госдумы внесли проект закона об «удалёнке»
На ближайшем заседании Совета Госдумы будет рассмотрен внесенный законопроект, который предлагает регулировать удаленную работу. Как сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента, заседание намечено на 22 июня.
Как отмечают авторы законопроекта, российское трудовое законодательство оказалось не готово к массовому переводу работников на удаленный режим работы. В частности, сейчас Трудовой кодекс не предусматривает ситуации временной дистанционной занятости.
Так, помимо понятия «дистанционная работа» в ТК РФ появятся «временная дистанционная (удаленная) работа» и «комбинированная дистанционная (удаленная) работа».
Предлагаемые изменения позволят максимально перейти на электронный документооборот.
Одно из самых важных нововведений — прописывается право дистанционных работников не быть круглосуточно на связи с работодателем.
ИА Newstes напоминает, что в конце мая в ходе правительственного часа в Госдуме глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о необходимости внести изменения в трудовое законодательство и легализовать удаленный режим работы.