На рассмотрение Совета Госдумы внесли проект закона об «удалёнке»

Лидия Мартынова

На ближайшем заседании Совета Госдумы будет рассмотрен внесенный законопроект, который предлагает регулировать удаленную работу. Как сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента, заседание намечено на 22 июня.

«Пандемия Covid-19 выявила проблемы российского трудового права, состоящие в его недостаточной гибкости и ограниченных возможностях применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях», — отмечается в пояснительной записке.

Как отмечают авторы законопроекта, российское трудовое законодательство оказалось не готово к массовому переводу работников на удаленный режим работы. В частности, сейчас Трудовой кодекс не предусматривает ситуации временной дистанционной занятости.

«Цель представленных изменений в ТК РФ — повышение гибкости занятости и применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях», — сказано в пояснительной записке.

Так, помимо понятия «дистанционная работа» в ТК РФ появятся «временная дистанционная (удаленная) работа» и «комбинированная дистанционная (удаленная) работа».

Предлагаемые изменения позволят максимально перейти на электронный документооборот.

Одно из самых важных нововведений — прописывается право дистанционных работников не быть круглосуточно на связи с работодателем.

ИА Newstes напоминает, что в конце мая в ходе правительственного часа в Госдуме глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о необходимости внести изменения в трудовое законодательство и легализовать удаленный режим работы.