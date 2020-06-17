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На рассмотрение Совета Госдумы внесли проект закона об «удалёнке»

На рассмотрение Совета Госдумы внесли проект закона об «удалёнке»

На ближайшем заседании Совета Госдумы будет рассмотрен внесенный законопроект, который предлагает регулировать удаленную работу. Как сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента, заседание намечено на 22 июня.

«Пандемия Covid-19 выявила проблемы российского трудового права, состоящие в его недостаточной гибкости и ограниченных возможностях применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях», — отмечается в пояснительной записке.

Как отмечают авторы законопроекта, российское трудовое законодательство оказалось не готово к массовому переводу работников на удаленный режим работы. В частности, сейчас Трудовой кодекс не предусматривает ситуации временной дистанционной занятости.

«Цель представленных изменений в ТК РФ — повышение гибкости занятости и применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях», — сказано в пояснительной записке.

Так, помимо понятия «дистанционная работа» в ТК РФ появятся «временная дистанционная (удаленная) работа» и «комбинированная дистанционная (удаленная) работа».

Предлагаемые изменения позволят максимально перейти на электронный документооборот.

Одно из самых важных нововведений — прописывается право дистанционных работников не быть круглосуточно на связи с работодателем.

ИА Newstes напоминает, что в конце мая в ходе правительственного часа в Госдуме глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о необходимости внести изменения в трудовое законодательство и легализовать удаленный режим работы.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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