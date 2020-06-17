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Названы самые востребованные после карантина звезды

Названы самые востребованные после карантина звездыШураФото: @shuramedvedev

Названы самые востребованные после карантина звезды. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

По словам промоутера Сергея Лаврова, в настоящее время увеличился спрос на недорогих артистов, таких как Шура или Александр Маршал. «И еще хотят видеть артистов, которые поют патриотичные песни: [Олега] Газманова, Валерию», — пояснил он.

Организатор концертов заявил, что на фоне пандемии гонорары музыкантов упали. Если говорить о корпоративных выступлениях, то цены снизились на 30-40 процентов. При этом Лавров добавил, что делать выводы о снижении заработков от концертов пока рано. Он рассказал, что организаторы крупных мероприятий договорились, что теперь будут работать с артистами «на кассу».

«Сколько билетов продано, от той суммы и будет рассчитываться гонорар артиста. Например, от продажи билетов заработал миллион, вот и считай: 200 тысяч ушло на аренду зала, плюс расходы на рекламу, гостиницу и питание коллектива. И десять процентов от прибыли обычно получает организатор гастролей. А все остальное отдается певцу», — объяснил Лавров.

В апреле организатор концертов Игорь Ковалев заявил, что музыкальная индустрия в России несет огромные убытки из-за пандемии коронавируса. Он рассказал, что Филипп Киркоров отменил тур по Прибалтике, из-за чего потерял 50 миллионов рублей.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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