Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП с участием своего отца

Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП с участием своего отца

Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП с участием своего отца

С момента ДТП с участием 56-летнего Михаила Ефремова, в результате которого по его вине погиб человек, прошло девять дней. Сам актер спустя несколько дней после аварии выступил с обращением к родным и близким погибшего и попросил у них прощения. А сегодня нарушил молчание и 32-летний сын актера Никита.

Выражаю свои соболезнования семье Сергея Захарова. Всем, кого коснулась эта трагедия, желаю мужества и сил пройти все испытания. Мне больно от того, что случилось. Папа, я тебя очень люблю. Надеюсь, что ты примешь последствия достойно,

— написал он в инстаграме.


Никита Ефремов

Напомним, что в понедельник, 8 июня, Михаил Ефремов устроил ДТА в районе Смоленской площади, выехав на встречную полосу на своем автомобиле Jeep Grand Cherokee и столкнувшись лоб в лоб с фургоном отечественной марки "Лада". Серьезно пострадавший в аварии 57-летний Сергей Захаров был доставлен в больницу, где вскоре скончался от полученных травм. После проведения экспертизы в крови актера были обнаружены следа алкоголя, а также наркотических веществ.

В своем обращении к близким Сергея Захарова Ефремов пообещал оказать им всю необходимую материальную помощь, при этом он отметил, что это "не попытка откупиться, а попытка искупить".


Михаил Ефремов

К слову, в отличие от Никиты, дочь Михаила Анна-Мария на ДТП с его участием отреагировала одной из первых. Она написала, что о страшных новостях узнала от своей знакомой из информагентства ТАСС.

Вчера аварию впервые прокомментировали и в театре "Современник", первым художественным руководителем которого был отец Михаила известный актер Олег Ефремов. В театре призвали "оставаться великодушными" и "не впадать в крайность суждения".

Нельзя становиться судьями, клеймить или, напротив, оправдывать. Однако очень важно во что бы то ни стало не давать агрессии, негативной энергии разрастаться. Милосердие — это величайший дар. Сегодня в нем нуждается каждый из нас,— говорится в заявлении.

Михилу Ефремову, который будет находиться под домашним арестом до 9 августа, грозит срок лишения свободы до 12 лет.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Дяде Асада вынесли приговор
Дяде Асада вынесли приговор
Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП с участием своего отца
Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП с участием
Дело Nginx: личное изобретение или интеллектуальное воровство
Дело Nginx: личное изобретение или интеллектуальное воровство
В следующем учебном году в Пензе откроются две новые школы
В следующем учебном году в Пензе откроются две новые школы
Директора школ Ижевска и Саратова проходят обучение по московской модели
Директора школ Ижевска и Саратова проходят обучение по московской
В детских садах Волгоградской области открываются дежурные группы
В детских садах Волгоградской области открываются дежурные группы
Центр «Антарес» в КБР проведет в июне дистанционную смену по математике для 105 школьников
Центр «Антарес» в КБР проведет в июне дистанционную смену по
Как стать богатым: денежное гадание, которое покажет персональный путь к богатству
Как стать богатым: денежное гадание, которое покажет персональный
Главы МИД России, Индии и Китая проведут видеоконференцию
Главы МИД России, Индии и Китая проведут видеоконференцию
Московский суд объяснил разное наказание парню и девушке за секс на площади
Московский суд объяснил разное наказание парню и девушке за секс на
Авиакомпании Wizz Air и Ryanair отменили рейсы из Украины
Авиакомпании Wizz Air и Ryanair отменили рейсы из Украины
Армянская гуммиссия провела очередную ротацию в сирийском Алеппо
Армянская гуммиссия провела очередную ротацию в сирийском Алеппо

Топ на сегодня

Делегация востока Ливии рассказала о встрече с Богдановым
Делегация востока Ливии рассказала о встрече с Богдановым
Показан момент взрыва вблизи российского БТРа в Сирии
Показан момент взрыва вблизи российского БТРа в Сирии
Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
Лавров: Россия "за" диалог с членами НАТО
Лавров: Россия "за" диалог с членами НАТО
В ЛНР снова ранен мирный житель
В ЛНР снова ранен мирный житель

Еще по теме

Соловьев резко ответил на извинения Ефремова после ДТП
Запашный оценил видеообращение Ефремова
Никита Ефремов отреагировал на устроенное его отцом ДТП
Семья погибшего в ДТП с участием Ефремова не приняла извинений актёра