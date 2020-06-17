Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП с участием своего отца

Вадим Карасев

С момента ДТП с участием 56-летнего Михаила Ефремова, в результате которого по его вине погиб человек, прошло девять дней. Сам актер спустя несколько дней после аварии выступил с обращением к родным и близким погибшего и попросил у них прощения. А сегодня нарушил молчание и 32-летний сын актера Никита.

Выражаю свои соболезнования семье Сергея Захарова. Всем, кого коснулась эта трагедия, желаю мужества и сил пройти все испытания. Мне больно от того, что случилось. Папа, я тебя очень люблю. Надеюсь, что ты примешь последствия достойно,

— написал он в инстаграме.





Никита Ефремов

Напомним, что в понедельник, 8 июня, Михаил Ефремов устроил ДТА в районе Смоленской площади, выехав на встречную полосу на своем автомобиле Jeep Grand Cherokee и столкнувшись лоб в лоб с фургоном отечественной марки "Лада". Серьезно пострадавший в аварии 57-летний Сергей Захаров был доставлен в больницу, где вскоре скончался от полученных травм. После проведения экспертизы в крови актера были обнаружены следа алкоголя, а также наркотических веществ.

В своем обращении к близким Сергея Захарова Ефремов пообещал оказать им всю необходимую материальную помощь, при этом он отметил, что это "не попытка откупиться, а попытка искупить".





Михаил Ефремов

К слову, в отличие от Никиты, дочь Михаила Анна-Мария на ДТП с его участием отреагировала одной из первых. Она написала, что о страшных новостях узнала от своей знакомой из информагентства ТАСС.

Вчера аварию впервые прокомментировали и в театре "Современник", первым художественным руководителем которого был отец Михаила известный актер Олег Ефремов. В театре призвали "оставаться великодушными" и "не впадать в крайность суждения".

Нельзя становиться судьями, клеймить или, напротив, оправдывать. Однако очень важно во что бы то ни стало не давать агрессии, негативной энергии разрастаться. Милосердие — это величайший дар. Сегодня в нем нуждается каждый из нас,— говорится в заявлении.

Михилу Ефремову, который будет находиться под домашним арестом до 9 августа, грозит срок лишения свободы до 12 лет.



