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Новая трагедия в Фастове: в городе под Киевом нашли убитым молодого человека

Новая трагедия в Фастове: в городе под Киевом нашли убитым молодого человека

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В городе Фастов Киевской области, где на прошлой неделе пьяный мужчина устроил резню, в результате которой погибли три человека, произошло новое ЧП: вечером во вторник, 16 июня, на улице обнаружили убитым мужчину.

Об этом заявил в Facebook Андрей Небытов, начальник главного управления Нацполиции в Киевской области.

«В 20:33 на линию „102“ поступил вызов о совершении убийства в городе Фастов. На место сразу выехала следственно-оперативная группа и группа реагирования патрульной полиции. Информация подтвердилась», — сказал он.

Убитым является молодой человек 30 лет.

Личность потерпевшего устанавливается, на месте работают следователи и правоохранители,

«Надеюсь, что до утра собранной информации нам будет достаточно, чтобы выйти на след злоумышленников и задержать их», — добавил начальник полиции области.

Полиция придерживается версии об умышленном убийстве.

Напомним, что во Львове во время конфликта 22-летний юноша во время конфликта с матерью и теткой нанес им многочисленные колото-резаные раны ножом, вследствие чего они скончались. Причиной ссоры стал отказ женщин дать ему деньги. За жестокое убийство его будут принудительно лечить в психиатрическом медучреждении.

Ранее «ФАКТЫ» писали об инциденте в другом городе под Киевом: в результате драки в Ирпене 21-летний хулиган отрезал ухо своему оппоненту.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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