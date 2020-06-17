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Новак назвал действия США против "Северного потока – 2" протекционизмом

Новак назвал действия США против "Северного потока – 2" протекционизмом
Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что не знает, смогут ли санкции США заблокировать "Северный поток 2", считает такие действия протекционизмом и вмешательством в дела суверенных стран.

"Я не знаю, может это заблокировать проект или нет, я могу лишь высказать свое мнение, что это, на мой взгляд, чистой воды протекционизм и вмешательство в дела других суверенных государств", - сказал Новак агентству Блумберг в ответ на вопрос, могут ли санкции США заблокировать проект "Северный поток 2".

Он подчеркнул, что это коммерческий проект, в котором участвуют европейские компании для диверсификации маршрутов поставок, снижения затрат и перехода на низкоуглеродное сырье.


"На мой взгляд, такие крупные бизнес-проекты ... их строительство не должно координироваться со стороны третьих стран", - заявил Новак, отметив, что проект "Северный поток 2" соответствует нормам европейского законодательства.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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