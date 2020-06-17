Новак оценил шансы на восстановление спроса на нефть

Лидия Мартынова

Неопределенность со спросом на нефть сохраняется, в июне видны риски новых очагов COVID-19 и, соответственно, второй волны пандемии, нужно мониторить ситуацию, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Что касается спроса, это важный фактор для восстановления рынка и баланса. При этом, конечно, в настоящее время много неопределенности на рынке относительно темпов восстановления спроса", - сказал Новак в интервью агентству Блумберг.