"Общественная солидарность и открытость": эксперт объяснил, почему Россия прошла пик пандемии легче, чем большинство стран Европы и США

Вадим Карасев

Россия прошла пик пандемии легче и с меньшими потерями, чем большинство стран Европы и США, благодаря общественной солидарности, а также открытости власти и мобилизации общества. Такую точку зрения в беседе с Ruposters выразил эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Малахов.

"Пик пройден с меньшими потерями, чем в большинстве других стран Европы и США в первую очередь за счет умения и готовности к мобилизации в условиях кризиса. Мобилизации не только в сферах государственного управления и здравоохранения, но и мобилизации общества. Опыт борьбы с пандемией показал, что модель, которую выбрали в России, оказалась, как минимум, одной из лучших в мире (как бы ее не критиковали). Отдельно следует отметить открытость, которую власть продемонстрировала в период пандемии. Полагаю, что этот опыт получит дальнейшее распространение", - ответил эксперт на вопрос о том, что помогло России пройти пик пандемии с меньшими потерями, чем другие страны.



По словам Александра Малахова, интересным оказался опыт, когда делегирование регионам права принятие решения на оперативное реагирование "по ситуации" не повлияло на сохранение централизованной координации действий и контроля за общим положением в стране.

"В условиях пандемии особенно проявился фактор "общественной солидарности" Это совершенно особенное в новейшей истории страны проявление умения объединяться в сложных условиях", - считает эксперт.



Он также отметил важность факта, что в стране удается сохранять стабильность. "Что особенно ярко проявляется на фоне событий, происходящих сейчас в Америке и Европе", - подытожил он.

Напомним, 16 июля специалисты Экспертного института социальных исследований провели круглый стол на тему "Российские ключи к победе над COVID-19".



Во встрече приняли участие врачи-эпидемиологи, представители системы здравоохранения, регионального и федерального управления, а также волонтерского движения и НКО. По результатам исследования экспертов, тремя ключевыми факторами эффективного противостояния эпидемии стали система управления и принятия решений, готовность системы здравоохранения и солидарность общества.

"За счет выверенного ориентированного на риск подхода, баланса между снижением рисков для здоровья граждан и рисков для экономики, широких мер поддержки, а также за счет структурных особенностей российской экономики в России прогнозируется менее значительный спад экономики, чем в большинстве европейских стран", - говорится в докладе ЭИСИ.

Как отметили эксперты, российское здравоохранение продемонстрировало высокую степень готовности в борьбе с вирусной угрозой. Среди эффективных мер названы интенсивная мобилизация всех ресурсов системы, профессиональная квалификация российских врачей, создание избыточного резерва коечных мест, медикаментов и оборудования.

Именно эти шаги, утверждают в ЭИСИ, позволили России избежать медицинской катастрофы, произошедшей в США, Бразилии и ряде европейских стран.