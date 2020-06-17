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Оператор «Северного потока-2» пожаловался в суд Германии

Оператор «Северного потока-2» пожаловался в суд ГерманииФото: Stefan Sauer / DPA / Globallookpress.com

Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2», обжаловала в Верховном региональном суде Дюссельдорфа решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA), передает ТАСС.

Регулятор посчитал, что маршрут попадает под действие обновленной газовой директивы Евросоюза, а значит, половина его мощностей должна быть зарезервирована для альтернативных поставщиков.

Поскольку в России «Газпром» обладает монопольным правом на экспорт газа, такой вердикт означает, что газопровод, если его удастся достроить, останется наполовину пустым.

Газовая директива касается приходящих в ЕС по морю газопроводов, если они были завершены позднее 23 мая 2019 года. Таким образом, «Северный поток» избежал ограничений, но для «Северного потока-2» добиться положительного решения не удалось.

В Nord Stream 2 утверждают, что, несмотря на продолжающееся строительство, с экономической точки зрения газопровод был завершен. Безвозвратные инвестиции проводились на условиях действующей в то время правовой базы задолго до внесения изменений в газовую директиву, поэтому переписывание законов нарушает права инвесторов.

BNA отказало «Северному потоку-2» в середине прошлого месяца. Позднее Европейский суд общей юрисдикции не удовлетворил иски операторов «Северного потока» и «Северного потока-2», которые требовали в принципе не распространять нормы обновленной газовой директивы ЕC на газопроводы из третьих стран.

Судебные разбирательства продолжаются несмотря на то, что строительство газопровода по-прежнему не завершено. Против него выступают США, уже пообещавшие ужесточить санкции для тех, кто будет способствовать строительству. Кроме того, не исключены санкции и в отношении компаний, которые будут получать газ по этому маршруту.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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