Открыть неизведанное: 10 удивительных фактов о клиторе

Вадим Карасев

У медицинского сообщества не было полных данных о строении клитора, пока уролог Хелен О'Коннелл не сделала открытие при изучении трупов (она опубликовала свою работу "Анатомия клитора" в 1998 году). Лишь в 2005-м было сделано МРТ-исследование клитора, а в 2008-м (да, ошибки в дате тут нет!) у нас наконец появились его первые 3D-модели. Собрали 10 удивительных фактов об этом до конца не изученном органе.

Клитор намного больше, чем многие думают

Исторически под клитором понимали совокупность нервных окончаний размером с горошину, спрятанную под складкой кожи, называемой клиторальным капюшоном.





Фактические размеры клитора оставались неизвестными до 2009 года, когда группа французских исследователей создала трехмерную модель этого "центра удовольствия" в натуральную величину.

Теперь мы знаем, что действительно представляет собой клитор. Снаружи видно лишь четверть всего клитора (еще есть так называемые "клиторальные ножки" и корни, которые уходят к точке G). Как сказала художница София Уоллес, "это не кнопка, а айсберг". Недавние исследования, проводившиеся способом МРТ, позволили ученым узнать его реальные размеры. Полная длина клитора, включая его внутреннюю часть, составляет от 8 до 20 см. Более того, после пробуждения клитор удваивается в размерах, увеличивая давление на чувствительную зону на передней стенке влагалища.

Клитор похож на пенис

У зародыша независимо от пола генитальная ткань абсолютно одинакова. Она начинает превращаться в пенис или половые губы примерно через 12 недель после зачатия, что означает, что клитор и пенис (эректильная ткань, крайняя плоть (клиторальный капюшон) и головка), по сути, состоят из одних и тех же клеток.

Клитор, как и пенис, имеет ствол и набухает (происходит своего рода эрекция) во время сексуального возбуждения.

У клитора более 8 тысяч нервных окончаний

Клитор — всего лишь пучок нервов: если быть точными, в нем 8 тысяч нервных волокон. Больше, чем на кончиках пальцев, на губах, языке и вдвое больше, чем на пенисе. Возможно, именно поэтому по статистике женщинам достаточно в среднем четырех минут мастурбации, чтобы испытать оргазм. Все больше причин, чтобы уделить клитору то внимание, которого он заслуживает.





Клитор растет всю жизнь и никогда не "стареет"

Как и нос, клитор продолжает расти после полового созревания. К тридцати двум годам он станет примерно в четыре раза больше, чем был во время пубертатного периода, а к моменту менопаузы клитор будет в семь раз больше, чем был при рождении. Причем его размеры различаются у белых женщин и у темнокожих. У первых головка редко превышает 2,5 см в длину. Обычно размер варьируется от 4—5 мм до 1 см. Диаметр — от 2 до 22 мм. У 23% темнокожих женщин головка клитора длиной 7,5 см и более. Также если влагалище меняется с возрастом, то клитор никогда не стареет.





Клитор был официально обнаружен наукой только в 1500-х годах

Маттео Реальдо Коломбо, итальянский хирург и анатом эпохи Возрождения, профессор университетов Падуи, Пизы и Рима, утверждал, что обнаружил клитор. Он назвал это amor Veneris, vel dulce-do — "любовь или сладость Венеры". Матео Коломбо опубликовал свои наблюдения в 1558 году, и его часто называют "первооткрывателем" сексуальной функции клитора.





Поскольку никто не замечал эти выступы и не выявлял функции, если позволительно дать название моей находке, то ее следовало бы назвать "любовью", — писал он в книге De Anatomica.

Его ученик Габриэль Фаллопий, в честь которого впоследствии были названы фаллопиевы трубы, утверждал, что именно он открыл клитор. На самом деле о нем писал еще Гиппократ, однако мужчины постоянно оспаривали факт, что этот орган действительно существует.

Современное название появилось лишь в XVII веке. Лингвисты спорили о происхождении слова "клитор", но к согласию так окончательно и не пришли. Наиболее популярная версия этимологии — от греческого "щекотать", которое в слегка искаженном варианте может означать "маленькая горка".

Клитор — единственный человеческий орган, специально созданный для того, чтобы доставлять удовольствие

Как пишет Натали Анжье в книге "Женщина: интимная география", клитор не выполняет никакой функции, это единственный орган, созданный исключительно для удовольствия.





При клиторальном оргазме происходит всплеск гормона окситоцина

У женщин уровень гормонов колеблется, это и позволяет им забеременеть. Чтобы гормоны не вызывали негативных побочных эффектов, в теле есть "кнопка сброса"... или клитор. При клиторальном оргазме выделяется много окситоцина. Главная функция этого гормона — создавать и укреплять социальные привязанности. И чем фееричнее оргазм, тем больше выделяется окситоцина.





Клитор увеличивается во время овуляции

Существуют исследования, предполагающие, что размер клитора может меняться на протяжении всего цикла. Считается, что он увеличивался примерно на одну пятую за несколько дней до, во время и после овуляции и уменьшался до менструального цикла. Однако до сих пор неясно, могут ли эти изменения повлиять на непосредственные ощущения во время полового акта.





Есть цветок, который выглядит так же, как клитор

Клитория тройчатая (Clitoria ternatea) представляет собой небольшое синее растение, которое часто используется в лечебных целях. В древнеиндийской медицине с помощью отваров из этого цветка лечили женские расстройства репродуктивной системы. Сейчас из порошка высушенных цветов клитории тройчатой делают голубой чай матча.

От 50 до 75% женщин нуждаются в стимуляции клитора для достижения оргазма

Извините, мистер Фрейд. Только немногим более 18% женщин говорят, что они могут достичь оргазма от одного проникновения. Для остальных 80 процентов ключевым "оргазмическим компонентом" является стимуляция клитора. Некоторые люди могут испытывать одновременно вагинальный и клиторальный оргазм, также называемый "смешанным".





Согласно исследованию 2014 года, причиной, по которой некоторые женщины имеют проблемы с оргазмом во время проникающего секса, может являться относительно небольшой клитор, который расположен слишком далеко от влагалищного отверстия.