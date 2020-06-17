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Песков поведал о дезинфекционных туннелях в Кремле

Песков поведал о дезинфекционных туннелях в Кремле

Дмитрий Песков подтвердил информацию о размещении дезинфекционных туннелей в Кремле.

Как пояснил пресс-секретарь главы государства, спецтуннель имеется и в резиденции Путина в Ново-Огарево, а в Кремле их целых два. Соответствующие меры предосторожности вполне оправданы, уверен Песков. Он отметил, что в Ново-Огарево расположена на данный момент рабочая база российского лидера. Именно оттуда он ездит в Кремль, там проводит рабочие встречи и мероприятия.

Установка такого оборудования обоснована эпидобстановкой и была произведена в самый разгар эпидемии, пояснил Песков. Как отмечает РИА Новости, сейчас ограничения постепенно снимаются, но масочно-перчаточный режим остается. А касательно президента любые дополнительные меры безопасности вполне объяснимы и оправданы, заключил Песков.

Дезинфекционные туннели были разработаны пензенской компанией "Моторные технологии". Их выпуск стартовал в мае 2020 года. При входе в спецтуннель человек попадает в водный мелкодисперсный туман. Иными словами, происходит обработка дезраствором всех открытых участков тела и одежды. Пензенские программисты разработали для данного устройства систему измерения температуры и распознавания лиц.

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По материалам: u-f.ru

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