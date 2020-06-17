Песков рассказал о защищающих Путина от коронавируса «двух штуках» в Кремле
Сегодня, 13:35 Вадим КарасевФото: Алексей Никольский / РИА Новости
Для защиты президента Владимира Путина от коронавируса в Кремле и его резиденции в Ново-Огареве были установлены несколько дезинфекционных туннелей, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС в среду, 17 июня.
«В Кремле их даже две штуки установлено», — отметил он, подтвердив соответствующие публикации в СМИ.
По материалам: lenta.ru