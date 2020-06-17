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Петросян высказался о краже «его помощником» крупной суммы на похоронах Трушкина

Петросян высказался о краже «его помощником» крупной суммы на похоронах ТрушкинаЕвгений ПетросянФото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Юморист Евгений Петросян заявил, что не знаком с молодым человеком, который представился его помощником и украл крупную сумму на похоронах сатирика Анатолия Трушкина. Его комментарий приводит «Комсомольская правда».

«Это какая-то провокация. Первый раз слышу о таком», — высказался Петросян, заметив, что преступник мог назваться помощником любого другого человека. Он также сказал, что было бы неплохо найти фотографию этого человека.

О скандале, случившемся на церемонии прощания с Трушкиным, стало известно 16 июня. Мужчина по имени Николай сообщил, что Петросян не приедет на похороны, потому что боится заразиться коронавирусом. Он украл полмиллиона рублей из машины главы ритуальной службы, организовавшего похороны сатирика. По горячим следам грабителя поймать не удалось, полиция ведет его розыск.

78-летний Трушкин скончался 10 июня. У него диагностировали заражение коронавирусом, заболевание протекало в тяжелой форме, он находился в больнице около месяца и в последнее время был подключен к аппарату ИВЛ. Накануне вечером Трушкину стало хуже, врачам не удалось его спасти.

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По материалам: lenta.ru

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