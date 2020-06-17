Подбор готовой фирмы: основные факторы влияния

Роман Иванов

В наше время покупка готовой фирмы является достаточной простой и беспроблемной задачей при грамотном подходе к её решению. Множество профильных организаций занимается предоставление подобных услуг, а стоимость их на рынке постепенно снижается из-за развития конкурентной среды. Тем не менее, даже если вы нашли надёжного продавца, не стоит думать, что проблема решена. Ведь приобретение готового юридического лица – это многоэтапный процесс, где большую часть времени отнимает самостоятельный анализ собственных потребностей.

Чтобы понять, какой бизнес-инструмент идеально подойдёт для реализации конкретного проекта, его необходимо тщательно разложить по полочкам, взвесив возможные риски, определив особенности, и наметив долгосрочный план. Именно правильно выбранная стратегия чаще всего позволяет в первые же месяцы работы не закрыться. Компания «RS-право» предоставит компетентную помощь в вопросах выбора ООО для дальнейшей работы, а также предложит самый широкий перечень предприятий в России, часть из которых будет полностью соответствовать запросам заказчика.

Важные критерии подбора готовой фирмы

Итак, начинать необходимо с самых основных факторов:

Направление деятельности. Каждая зарегистрированная ранее компания имеет набор кодов, определяющих разрешённые виды экономической деятельности. Если вы планируете заняться ресторанным бизнесом, необходимо искать ООО с кодами, отвечающими за общепит.

Особые разрешительные документы. На занятие ниши в ряде специализированных отраслей предприятию потребуются лицензии и разрешения на работу. У приобретаемой компании они должны быть. Иначе есть риск потратить массу времени и денег на получение их с нуля.

Оборот. Наибольшей популярностью на рынке пользуются фирмы без оборота и с нулевым балансом. У ФНС не может быть претензий, равно как и у кредиторов и третьих лиц. Но иногда наличие оборота и активной деятельности в ближайшем прошлом помогает быстро найти крупного клиента или партнёра, который будет оценивать деятельность компании по её истории.

Сюда же обязательно стоит включить вопрос о наёмных работниках и управляющем персонале. Да, действительно, сегодня можно купить готовое ООО даже с директором. Он нужен, чтобы в первое время после повторного открытия взять на себя не только управление делами, но и репутационные риски в случае, если проект не выгорит.

Фирмы с расчётным счётом и без: что выбрать?

Не менее важным критерием является наличие или отсутствие у ООО открытых расчётных счетов. Причём в этом контексте ситуация двоякая, и идеальным вариантом может стать как первая, так и вторая. Уже открытый счет – хорошая возможность проводить безналичные финансовые операции с первого дня открытия. Например, получит оплату с заказчика или отправить платёж поставщику сырья. Кроме того, это освобождает нового владельца компании от потребности тратить время на длительные проверки службы безопасности банка, бюрократические проволочки и прочие нюансы.

С другой стороны, если у фирмы нет расчетного счета, и в ближайшее время она сможет без него обходиться. Владелец волен самостоятельно выбрать обслуживающую компанию на основании выгоды конкретных предложений. Можно отдать предпочтение крупному и известному банку, что автоматически поднимет вашу репутацию в глазах потенциальных партнёров и заказчиков. Если вам нужны полностью легальные готовые ООО с правильными атрибутами и характеристиками, компания «RS-право» - идеальное место для их выбора!