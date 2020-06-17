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Полиция Франции заявила об опасности чеченской диаспоры в стране

Полиция Франции заявила об опасности чеченской диаспоры в стране

Доклад отдела французской полиции Sirasco, который был составлен для Главного управления юридической полиции Франции (DCPJ) утверждает, что от чеченской диаспоры в стране исходит ощутимая опасность.

Доклад был составлен после столкновений, произошедших в Дижоне между чеченской группировкой и выходцами из Северной Африки, проживающими во Франции.

Полиция отметила, что причиной погромов, уничтожения камер наблюдения, поджогов автомобилей и мусорных баков стал конфликтов между противоборствующими этническими преступными группировками в сфере наркоторговли.

Около трёхсот выходцев из ЧР, которые подозреваются в склонности к религиозной радикализации и террористической деятельности, внесены во французскую базу, сообщается в документе, пишет АиФ, ссылаясь на Le Parisien.

В последние годы участились столкновения между чеченцами и другими общинами, преимущественно магрибского происхождения. Таким образом, потребовалось всего несколько слов, опубликованных в Facebook, чтобы чеченская община сумела мобилизовать своих людей и разгромить район Дижона (Золотое побережье) под беспомощным взглядом местных властей.

Чтобы отомстить за избитого 19-летнего чеченца, сообщество собирало мужчин не только из Лазурного Берега, Страсбурга, Труа, но и из Бельгии и Германии. Le Parisien отмечает, что уже в апреле 2019 года около 50-и чеченцев провели карательную экспедицию в приют мигрантов после простой драки, которая произошла во время футбольного матча.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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