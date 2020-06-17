Порошенко хотят арестовать, - адвокат

Влада Некрасова

Взятие под стражу - такую меру пресечения будет требовать для пятого президента, лидера партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко в четверг в Печерском суде Офис Генерального прокурора. Об этом сообщил на брифинге адвокат Порошенко Илья Новиков.Адвокат также сообщил, что мера пресечения будет рассматривать скандальный судья Печерского суда Сергей Вовк.«Заседание Печерского суда состоится в четверг 18 июня в 15.15. Сегодня мы получили официальное извещение. Пятого Президента Украины Петра Порошенко будут пытаться, как анонсировано еще 10 июня, взять под стражу. Ходатайство расписано на судью Вовка, что нас совершенно не удивляет. О судье Вовке существует циркулирующее среди юристов мнение, что он связан с Офисом президента. Судья Вовк вел процесс Луценко, его пытались освободить, и он восстановился в должности судьи. Судья Вовк рассматривал и выносил решения по предварительным ходатайством ГБР в рамках серии дел против Порошенко. То, что это ходатайство в силу ряда причин оказалось распределено на судью Вовка - это ожидаемо, и нас это не удивило», - отметил Новиков.Он подтвердил, что Петр Порошенко обязательно прибудет в суд. «Петр Порошенко обязательно появится в суде. Я хочу напомнить, что сегодня умер отец Петра Алексеевича. В соответствии с христианским обычаем похороны происходит на третий день. Но Петр Порошенко обязательно появится в суде - это принципиальный вопрос, и теперь еще более принципиальный», - отметил Илья Новиков.Адвокат Игорь Головань отметил, что количество процессуальных нарушений в этом производстве огромное.«Венедиктова, я думаю, это первый Генеральный прокурор в истории Украины, который связан с прямой фальсификацией документов уже в двух производствах. Первом - связанном с незаконным штурмом Музея Гончара. И в этом производстве. Вот здесь в этом производстве есть фальсифицированные лично Генеральным прокурором документы. Что мы и надеемся доказать», - сообщил Головань.«Мы имеем факт привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности со стороны генерального прокурора. Это совершенно очевидно. Об этом говорил в своем интервью бывший генеральный прокурор Рябошапка. НАБУ еще в марте этого года установило, что там нарушений не было. 26 марта 2020 было издано постановление о поручении осуществления досудебного расследования другому органу досудебного расследования. Подписал ее заместитель генерального прокурора, руководитель САП господин Холодницкий, который в постановлении написал черным по белому, что в ходе изучения материалов досудебного расследования установлено отсутствие обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления», - сообщил Игорь Головань.